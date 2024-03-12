Поль Погба получил предложение от российского клуба

Поль Погба во время матча. Фото: Reuters/Massimo Pinca

Бывший полузащитник сборной Франции Поль Погба заинтересовал один из российских футбольных клубов. Звездному футболисту предложили контракт, даже несмотря на его дисквалификацию.

Условия контракт отличались от тех, к которым привык Погба, сообщает Tutto Mercato.

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Поль Погба в поединке за "Ювентус". Фото: Reuters/Massimo Pinca

Предложение из России

К французскому хавбеку обратился российский клуб "Broke Boys", который представляет медиа-лигу. Главной целью этой акции была реклама, поскольку россияне не сумели заинтересовать Погба выгодным контрактом.

"Broke Boys" были готовы платить звездному игроку 1500 долларов США в месяц. Помимо этого футболисту обещали "роскошные апартаменты" и премиальные. Россияне утверждают, что Погба рассмотрел это предложение, но отверг его.

В сезоне 2023/2024 французский полузащитник сыграл всего в двух матчах чемпионата Италии.

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