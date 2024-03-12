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Поль Погба получил предложение от российского клуба

12 марта 2024 16:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Поль Погба получил предложение от российского клуба
Поль Погба во время матча. Фото: Reuters/Massimo Pinca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший полузащитник сборной Франции Поль Погба заинтересовал один из российских футбольных клубов. Звездному футболисту предложили контракт, даже несмотря на его дисквалификацию.

Условия контракт отличались от тех, к которым привык Погба, сообщает Tutto Mercato

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Чемпион мира-2018 Поль Погба отбывает дисквалификацию, которая продлится четыре года. Французский полузащитник нескоро вернется на поле из-за употребления допинга. Однако у 30-летнего футболиста был шанс продолжить карьеру. 

Поль Погба
Поль Погба в поединке за "Ювентус". Фото: Reuters/Massimo Pinca

Предложение из России

К французскому хавбеку обратился российский клуб "Broke Boys", который представляет медиа-лигу. Главной целью этой акции была реклама, поскольку россияне не сумели заинтересовать Погба выгодным контрактом. 

"Broke Boys" были готовы платить звездному игроку 1500 долларов США в месяц. Помимо этого футболисту обещали "роскошные апартаменты" и премиальные. Россияне утверждают, что Погба рассмотрел это предложение, но отверг его. 

В сезоне 2023/2024 французский полузащитник сыграл всего в двух матчах чемпионата Италии. 

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