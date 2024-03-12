Поль Погба получил предложение от российского клуба
Бывший полузащитник сборной Франции Поль Погба заинтересовал один из российских футбольных клубов. Звездному футболисту предложили контракт, даже несмотря на его дисквалификацию.
Условия контракт отличались от тех, к которым привык Погба, сообщает Tutto Mercato.
Чемпион мира-2018 Поль Погба отбывает дисквалификацию, которая продлится четыре года. Французский полузащитник нескоро вернется на поле из-за употребления допинга. Однако у 30-летнего футболиста был шанс продолжить карьеру.
Предложение из России
К французскому хавбеку обратился российский клуб "Broke Boys", который представляет медиа-лигу. Главной целью этой акции была реклама, поскольку россияне не сумели заинтересовать Погба выгодным контрактом.
"Broke Boys" были готовы платить звездному игроку 1500 долларов США в месяц. Помимо этого футболисту обещали "роскошные апартаменты" и премиальные. Россияне утверждают, что Погба рассмотрел это предложение, но отверг его.
В сезоне 2023/2024 французский полузащитник сыграл всего в двух матчах чемпионата Италии.
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