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Полісся може незабаром продати до Європи талановитого футболіста

20 червня 2024 19:55
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Агабекян Карен
редактор
Полісся може втратити Еміля Мустафаєва через інтерес іноземних клубів
Еміль Мустафаєв. Фото: ФК "Полісся"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирське "Полісся" активно працює на трансферному ринку перед першими в історії клубу єврокубками. При цьому клуб може втратити одного зі своїх талановитих гравців.

За інформацією порталу Azerisport, житомирський клуб може втратити Еміля Мустафаєва.

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Еміль Мустафаєв. Фото: "Полісся"

"Полісся" може зазнати втрат

За інформацією джерела, виступи 22-річного футболіста на міжнародному рівні за збірну Азербайджану привернули увагу чотирьох футбольних клубів.

Найбільший інтерес виявляє турецький "Сівасспор", угорський "Фехервар", азербайджанські "Сабах" та "Нефтчі".

Цікаво, що клуби хочуть отримати футболіста безкоштовно, коли влітку 2025 року завершиться контракт з українським клубом.

Минулого сезону Мустафаєв у 22 матчах забив три м'ячі і зробив чотири асисти. Разом із командою "Полісся" посів п'яте місце та вийшов до Ліги конференції.

Мустафаєв є вихованцем "Олександрії", з якої у 2023 році перейшов до "Полісся" на правах вільного агента.

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футбол
Футбол трансфери
Полісся
Еміль Мустафаєв

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