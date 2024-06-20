Полісся може втратити Еміля Мустафаєва через інтерес іноземних клубів

Еміль Мустафаєв. Фото: ФК "Полісся"

Житомирське "Полісся" активно працює на трансферному ринку перед першими в історії клубу єврокубками. При цьому клуб може втратити одного зі своїх талановитих гравців.

За інформацією порталу Azerisport, житомирський клуб може втратити Еміля Мустафаєва.

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"Полісся" може зазнати втрат

За інформацією джерела, виступи 22-річного футболіста на міжнародному рівні за збірну Азербайджану привернули увагу чотирьох футбольних клубів.

Найбільший інтерес виявляє турецький "Сівасспор", угорський "Фехервар", азербайджанські "Сабах" та "Нефтчі".

Цікаво, що клуби хочуть отримати футболіста безкоштовно, коли влітку 2025 року завершиться контракт з українським клубом.

Минулого сезону Мустафаєв у 22 матчах забив три м'ячі і зробив чотири асисти. Разом із командою "Полісся" посів п'яте місце та вийшов до Ліги конференції.

Мустафаєв є вихованцем "Олександрії", з якої у 2023 році перейшов до "Полісся" на правах вільного агента.

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