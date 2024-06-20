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Полесье может вскоре продать в Европу талантливого футболиста

20 июня 2024 19:55
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Полесье может потерять Эмиля Мустафаева из-за интереса иностранных клубов
Эмиль Мустафаев. Фото: ФК "Полесье"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирское "Полесье" активно работает на трансферном рынке перед первыми в истории клуба еврокубками. При этом клуб может потерять одного из своих талантливых игроков.

По информации портала Azerisport, житомирский клуб может потерять Эмиля Мустафаева.

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Эмиль Мустафаев. Фото: "Полесье"

"Полесье" может понести потери

По информации источника, выступления 22-летнего футболиста на международном уровне за сборную Азербайджана привлекли внимание четырех футбольных клубов.

Наибольший интерес проявляет турецкий "Сивасспор", венгерский "Фехервар", азербайджанские "Сабах" и "Нефтчи".

Интересно, что клубы хотят заполучить футболиста бесплатно, когда у него летом 2025 года завершится контракт с украинским клубом.

В прошедшем сезоне Мустафаев в 22 матчах забил три мяча и сделал четыре ассиста. Вместе с командой "Полесье" заняли пятое место и вышли в Лигу конференции.

Мустафаев является воспитанником "Александрии", из которой в 2023 году перешел в "Полесье" на правах свободного агента.

Напомним, Лунин заинтересовал еще один клуб — Реал назвал цену на украинца.

Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие

Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии. 

"Александрия" бесплатно подпишет бывшего игрока "Динамо".

Малиновский рассказал об атмосфере в сборной Украины после неудачного старта на Евро-2024.

футбол
Футбол трансферы
Полесье
Эмиль Мустафаев

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