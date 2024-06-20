Полесье может потерять Эмиля Мустафаева из-за интереса иностранных клубов

Полесье может вскоре продать в Европу талантливого футболиста
Житомирское "Полесье" активно работает на трансферном рынке перед первыми в истории клуба еврокубками. При этом клуб может потерять одного из своих талантливых игроков.
По информации портала Azerisport, житомирский клуб может потерять Эмиля Мустафаева.
"Полесье" может понести потери
По информации источника, выступления 22-летнего футболиста на международном уровне за сборную Азербайджана привлекли внимание четырех футбольных клубов.
Наибольший интерес проявляет турецкий "Сивасспор", венгерский "Фехервар", азербайджанские "Сабах" и "Нефтчи".
Интересно, что клубы хотят заполучить футболиста бесплатно, когда у него летом 2025 года завершится контракт с украинским клубом.
В прошедшем сезоне Мустафаев в 22 матчах забил три мяча и сделал четыре ассиста. Вместе с командой "Полесье" заняли пятое место и вышли в Лигу конференции.
Мустафаев является воспитанником "Александрии", из которой в 2023 году перешел в "Полесье" на правах свободного агента.
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