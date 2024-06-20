Полесье сыграет домашние матчи еврокубков в Гливицах, Польша

Житомирское Полесье узнало, в какой стране будет играть матчи еврокубков
Житомирское "Полесье" в этом сезоне впервые сыграет в еврокубках. Поэтому клуб определился с зарубежным футбольным стадионом, где будет играть домашние матчи.
"Полесье" домашние матчи еврокубков будет играть в польских Гливицах, сообщила пресс-служба "волков".
На какой арене будет играть "Полесье"
Житомирский клуб заявил, что матчи будут проходить на стадионе имени Петра Вяtчорка, где свои матчи играет местный "Пяст".
Между "Полисьем", "Пястом" и руководством городского стадиона было подписано соглашение. Благодаря этому клуб выполнил все условия УЕФА по участию в турнире.
Стадион в Гливицах вмещает 9 736 мест, чего достаточно, чтобы принимать матчи в Лиге конференций.
"Эта арена известна своим гостеприимством и прекрасной атмосферой. Мы уверены, что ее инфраструктура и комфорт помогут нашей команде в дебютном еврокубковом сезоне", — сказал генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский.
Клуб из Житомира стартует в Лиге конференций по второму квалификационному раунду, где сыграет со словенской "Олимпией".
Первый матч состоится в Словении 25 июля, а ответный матч 1 августа в Польше.
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