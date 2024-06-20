Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Житомирское Полесье узнало, в какой стране будет играть матчи еврокубков arrow

Житомирское Полесье узнало, в какой стране будет играть матчи еврокубков

20 июня 2024 17:56
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Полесье сыграет домашние матчи еврокубков в Гливицах, Польша
Функционеры "Полесье" на арене "Пяста". Фото: "Полесье"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирское "Полесье" в этом сезоне впервые сыграет в еврокубках. Поэтому клуб определился с зарубежным футбольным стадионом, где будет играть домашние матчи.

"Полесье" домашние матчи еврокубков будет играть в польских Гливицах, сообщила пресс-служба "волков".

Читайте также:
Полесье, стадион для еврокубков
Стадион имени Петра Вечерека в Гливицах. Фото: "Полесье"

На какой арене будет играть "Полесье"

Житомирский клуб заявил, что матчи будут проходить на стадионе имени Петра Вяtчорка, где свои матчи играет местный "Пяст".

Между "Полисьем", "Пястом" и руководством городского стадиона было подписано соглашение. Благодаря этому клуб выполнил все условия УЕФА по участию в турнире.

Стадион в Гливицах вмещает 9 736 мест, чего достаточно, чтобы принимать матчи в Лиге конференций.

"Эта арена известна своим гостеприимством и прекрасной атмосферой. Мы уверены, что ее инфраструктура и комфорт помогут нашей команде в дебютном еврокубковом сезоне", — сказал генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский.

Клуб из Житомира стартует в Лиге конференций по второму квалификационному раунду, где сыграет со словенской "Олимпией".

Полесье, стадион для еврокубков
Стадион имени Петра Вечерека в Гливицах. Фото: "Полесье"

Первый матч состоится в Словении 25 июля, а ответный матч 1 августа в Польше.

Напомним, Лунин заинтересовал еще один клуб — Реал назвал цену на украинца.

Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие

Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии. 

"Александрия" бесплатно подпишет бывшего игрока "Динамо".

Малиновский рассказал об атмосфере в сборной Украины после неудачного старта на Евро-2024.

футбол
Лига Конференций
Полесье
еврокубки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту