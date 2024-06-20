Полесье сыграет домашние матчи еврокубков в Гливицах, Польша

Функционеры "Полесье" на арене "Пяста". Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" в этом сезоне впервые сыграет в еврокубках. Поэтому клуб определился с зарубежным футбольным стадионом, где будет играть домашние матчи.

"Полесье" домашние матчи еврокубков будет играть в польских Гливицах, сообщила пресс-служба "волков".

Читайте также:

Стадион имени Петра Вечерека в Гливицах. Фото: "Полесье"

На какой арене будет играть "Полесье"

Житомирский клуб заявил, что матчи будут проходить на стадионе имени Петра Вяtчорка, где свои матчи играет местный "Пяст".

Между "Полисьем", "Пястом" и руководством городского стадиона было подписано соглашение. Благодаря этому клуб выполнил все условия УЕФА по участию в турнире.

Стадион в Гливицах вмещает 9 736 мест, чего достаточно, чтобы принимать матчи в Лиге конференций.

"Эта арена известна своим гостеприимством и прекрасной атмосферой. Мы уверены, что ее инфраструктура и комфорт помогут нашей команде в дебютном еврокубковом сезоне", — сказал генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский.

Клуб из Житомира стартует в Лиге конференций по второму квалификационному раунду, где сыграет со словенской "Олимпией".

Стадион имени Петра Вечерека в Гливицах. Фото: "Полесье"

Первый матч состоится в Словении 25 июля, а ответный матч 1 августа в Польше.

Напомним, Лунин заинтересовал еще один клуб — Реал назвал цену на украинца.

Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие.

Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии.

"Александрия" бесплатно подпишет бывшего игрока "Динамо".

Малиновский рассказал об атмосфере в сборной Украины после неудачного старта на Евро-2024.