Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Житомирське Полісся дізналося, в якій країні гратиме матчі єврокубків arrow

Житомирське Полісся дізналося, в якій країні гратиме матчі єврокубків

20 червня 2024 17:56
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Полісся зіграє домашні матчі єврокубків у Гливицях, Польща
Функціонери "Полісся" на арені "Пяста". Фото: "Полісся"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирське "Полісся" цього сезону вперше зіграє у єврокубках. Тому клуб визначився із закордонним футбольним стадіоном, де гратиме домашні матчі.

"Полісся" домашні матчі єврокубків гратиме у польських Гливицях, повідомила пресслужба "вовків".

Читайте також:
Полесье, стадион для еврокубков
Стадіон імені Пьотра Вєчорека в Гливицях. Фото: "Полісся"

На якій арені гратиме "Полісся"

Житомирський клуб заявив, що матчі проходитимуть на стадіоні імені Пьотра Вєчорека, де свої матчі грає місцевий "Пяст".

Між "Поліссям", "Пястом" та керівництвом міського стадіона було підписано угоду. Завдяки цьому клуб виконав всі умови УЄФА щодо участі в турнірі.

Стадіон в Гливицях вміщує 9 736 місць, чого достатньо, щоб приймати матчі рівля Ліги конференцій.

"Ця арена відома своєю гостинністю та чудовою атмосферою. Ми впевнені, що її інфраструктура та комфорт допоможуть нашій команді в дебютному єврокубковому сезоні", — сказав генеральний директор "Полісся" Володимир Загурський.

Клуб із Житомира стартує в Лізі конференцій із другого кваліфікаційного раунду, де зіграє зі словенською "Олімпією".

Полесье, стадион для еврокубков
Стадіон імені Пьотра Вєчорека в Гливицях. Фото: "Полісся"

Перший матч відбудеться в Словенії 25 липня, а матч-відповідь 1 серпня в Польщі.

Нагадаємо, Лунін зацікавив ще один клуб — Реал назвав ціну на українця

Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову

Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії. 

"Олександрія" безкоштовно підпише колишнього гравця "Динамо". 

Маліновський розповів про атмосферу у збірній України після невдалого старту на Євро-2024.

футбол
Ліга Конференцій
Полісся
єврокубки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту