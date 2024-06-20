Полісся зіграє домашні матчі єврокубків у Гливицях, Польща

Функціонери "Полісся" на арені "Пяста". Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" цього сезону вперше зіграє у єврокубках. Тому клуб визначився із закордонним футбольним стадіоном, де гратиме домашні матчі.

"Полісся" домашні матчі єврокубків гратиме у польських Гливицях, повідомила пресслужба "вовків".

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Стадіон імені Пьотра Вєчорека в Гливицях. Фото: "Полісся"

На якій арені гратиме "Полісся"

Житомирський клуб заявив, що матчі проходитимуть на стадіоні імені Пьотра Вєчорека, де свої матчі грає місцевий "Пяст".

Між "Поліссям", "Пястом" та керівництвом міського стадіона було підписано угоду. Завдяки цьому клуб виконав всі умови УЄФА щодо участі в турнірі.

Стадіон в Гливицях вміщує 9 736 місць, чого достатньо, щоб приймати матчі рівля Ліги конференцій.

"Ця арена відома своєю гостинністю та чудовою атмосферою. Ми впевнені, що її інфраструктура та комфорт допоможуть нашій команді в дебютному єврокубковому сезоні", — сказав генеральний директор "Полісся" Володимир Загурський.

Клуб із Житомира стартує в Лізі конференцій із другого кваліфікаційного раунду, де зіграє зі словенською "Олімпією".

Стадіон імені Пьотра Вєчорека в Гливицях. Фото: "Полісся"

Перший матч відбудеться в Словенії 25 липня, а матч-відповідь 1 серпня в Польщі.

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