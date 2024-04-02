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Полісся може очолити іноземний тренер — що відомо

2 квітня 2024 10:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Полісся може очолити іноземний тренер — що відомо
Вболівальники "Полісся" чекають на нові перемоги. Фото: instagram.com/fcpolissya/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво житомирського клубу "Полісся" продовжує пошуки нового головного тренера. Ним може стати іноземний фахівець.

У другій половині нинішнього сезону житомирська команда зазнала ігрової кризи, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

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Журналіст Михайло Співаковський поділився інформацією, згідно з якою "Полісся" продовжує посилювати менеджерський склад клубу. Власник клубу Геннадій Буткевич провів розмову з потенційно новим директором академії "Полісся", який буде мати розширені повноваження в команді.

Даріо Друді
Даріо Друді у Львові. Фото: ФК "Карпати"

Іноземний спеціаліст у "Поліссі"

Йдеться про аргентинського спеціаліста Даріо Друді, який у минулому тренував "Зірку" з Кропивницького та львівські "Карпати". Останнім часом він працював спортивним директором іспанської "Альмерії", після чого переїхав до Саудівської Аравії.

Друді може не лише очолити клубну академію "Полісся", а й стати консультантом тренерського штабу головної житомирської команди. На тлі цієї інформації продовжують циркулювати чутки про те, що замість Сергія Шищенка "Полісся" очолить іноземний тренер, однак у цьому питанні поки що немає конкретики.

"Полісся" не може виграти у чотирьох турах поспіль. Три останні матчі житомирська команда програла. Підопічні Шищенка опустилися вже на шосте місце у турнірній таблиці УПЛ.

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тренер
Полісся

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