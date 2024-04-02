Полесье может возглавить иностранный тренер — что известно

Болельщики "Полесья" ждут новые победы. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Руководство житомирского клуба "Полесье" продолжает поиски нового главного тренера. Им может стать иностранный специалист.

Во второй половине нынешнего сезона житомирскую команду настиг игровой кризис, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

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Журналист Михаил Спиваковский поделился информацией, согласно которой "Полесье" продолжает усиливать менеджерский состав клуба. Владелец клуба Геннадий Буткевич провел беседу с потенциально новым директором академии "Полесья", которому могут предоставить расширенные полномочия в команде.

Дарио Друди во Львове. Фото: ФК "Карпаты"

Иностранный специалист в "Полесье"

Речь идет об аргентинском специалисте Дарио Друди, который в прошлом тренировал "Звезду" из Кропивницкого и львовские "Карпаты". В последнее время он работал спортивным директором испанской "Альмерии", после чего переехал в Саудовскую Аравию.

Друди может не только возглавить клубную академию "Полесья", но и стать консультантом тренерского штаба главной житомирской команды. На фоне этой информации продолжают циркулировать слухи о том, что вместо Сергея Шищенко "Полесье" возглавит иностранный тренер, однако в этом вопросе пока нет конкретики.

"Полесье" не может выиграть в четырех турах подряд. Три последних матча житомирская команда проиграла. Подопечные Шищенко опустились уже на шестое место в турнирной таблице УПЛ.

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