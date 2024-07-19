Полісся дізналось свого ймовірного супротивника у єврокубках

Гравці "Полісся". Фото: ФК Полісся

Нещодавно визначились всі учасники другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. "Полісся" може отримати в суперники відомий європейський клуб.

Про це пише UA-Футбол.

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Суперник для Полісся

Зазначається, що найближчими днями пройде жеребкування третього кваліфікаційного раунду. В ньому фігуруватиме пара за участю "Полісся" — "Олімпія"/"Полісся".

"Завдяки рейтингу словенців ця пара увійшла до посіву, суперник переможця словенсько-українського протистояння зіграє у наступному раунді з не сіяним суперником", — йдеться в повідомленні видання.

Потенційні суперники "Полісся":

Потенційні суперники українських команд у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Фото: скриншот

Крім цього формально у Лізі конференцій досі залишається і "Дніпро-1", не зважаючи на те, що клуб може припинити своє існування. Його потенційні суперники є майже такими ж, що і у "Полісся".

Жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудеться вже у понеділок 22-го липня.

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