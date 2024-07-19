Полесье узнало своего предполагаемого противника в еврокубках

Полесье может получить в соперники в еврокубках известную команду
Недавно определились все участники второго квалификационного раунда Лиги конференций. "Полесье" может получить в соперники известный европейский клуб.
Об этом пишет UA-Футбол.
Соперник для Полесья
Отмечается, что в ближайшие дни пройдет жеребьевка третьего квалификационного раунда. В нем будет фигурировать пара с участием "Полесье" — "Олимпия"/"Полесье".
"Благодаря рейтингу словенцев эта пара вошла в посев, соперник победителя словенско-украинского противостояния сыграет в следующем раунде с несеянным соперником", — говорится в сообщении издания.
Потенциальные соперники "Полесья":
Кроме этого формально в Лиге конференций до сих пор остается и "Днепр-1", несмотря на то, что клуб может прекратить свое существование. Его потенциальные соперники почти такие же, что и у "Полесья".
Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций состоится уже в понедельник 22 июля.
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