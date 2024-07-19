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Полесье может получить в соперники в еврокубках известную команду

19 июля 2024 14:34
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Полесье узнало своего предполагаемого противника в еврокубках
Игроки "Полесье". Фото: ФК Полесья
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Недавно определились все участники второго квалификационного раунда Лиги конференций. "Полесье" может получить в соперники известный европейский клуб.

Об этом пишет UA-Футбол.

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Соперник для Полесья

Отмечается, что в ближайшие дни пройдет жеребьевка третьего квалификационного раунда. В нем будет фигурировать пара с участием "Полесье" — "Олимпия"/"Полесье".

"Благодаря рейтингу словенцев эта пара вошла в посев, соперник победителя словенско-украинского противостояния сыграет в следующем раунде с несеянным соперником", — говорится в сообщении издания.

Потенциальные соперники "Полесья":

Соперники "Полесья"
Потенциальные соперники украинских команд в 3 квалификационном раунде Лиги конференций. Фото: скриншот

Кроме этого формально в Лиге конференций до сих пор остается и "Днепр-1", несмотря на то, что клуб может прекратить свое существование. Его потенциальные соперники почти такие же, что и у "Полесья".

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций состоится уже в понедельник 22 июля.

Напомним, Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом.

Роналду с женой откровенно показали, чем занимаются в сауне.

Луческу готовится возглавить известную европейскую сборную — о чем идет речь.

Мудрик готов уйти в аренду из "Челси" в известный зарубежный клуб.

футбол Лига Конференций Полесье еврокубки

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