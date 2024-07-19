Полесье узнало своего предполагаемого противника в еврокубках

Игроки "Полесье". Фото: ФК Полесья

Недавно определились все участники второго квалификационного раунда Лиги конференций. "Полесье" может получить в соперники известный европейский клуб.

Об этом пишет UA-Футбол.

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Соперник для Полесья

Отмечается, что в ближайшие дни пройдет жеребьевка третьего квалификационного раунда. В нем будет фигурировать пара с участием "Полесье" — "Олимпия"/"Полесье".

"Благодаря рейтингу словенцев эта пара вошла в посев, соперник победителя словенско-украинского противостояния сыграет в следующем раунде с несеянным соперником", — говорится в сообщении издания.

Потенциальные соперники "Полесья":

Потенциальные соперники украинских команд в 3 квалификационном раунде Лиги конференций. Фото: скриншот

Кроме этого формально в Лиге конференций до сих пор остается и "Днепр-1", несмотря на то, что клуб может прекратить свое существование. Его потенциальные соперники почти такие же, что и у "Полесья".

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций состоится уже в понедельник 22 июля.

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