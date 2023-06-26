"Полісся" може підписати гравця "Боруссії" Дортмунд

Іван Матвійчук — ліворуч. Фото: ua.tribuna.com

На перегляді у житомирському "Поліссі" перебуває футболіст із системи дортмундської "Боруссії". Це уродженець Житомирської області Іван Матвійчук.

18-річний гравець грає на позиції центрального захисника, повідомила Sport Arena.

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Раніше "Полісся" стало чемпіоном Першої ліги та з наступного сезону зіграє в Українській прем’єр-лізі, для якої почали формувати склад.

Іван Матвійчук. Фото: соціальні мережі футболіста

"Полісся" починає повертати гравців з рідної області

Джерело повідомило, що "Полісся" наразі переглядає вихованця донецького "Шахтаря" Матвійчука, який після початку повномасштабного вторгнення перебував у системі віцечемпіона Німеччини.

Раніше "Полісся" підписало Сергія Чоботенка з "Колоса", Артема Шабанова з "Фехервара", Микиту Кравченка з "Динамо" та Еміля Мустафаєва з "Олександрії". Клуб також цікавиться півзахисниками "Зорі" Євгеном Шаховим та "Металіста" В’ячеславом Танковським.

При цьому "Полісся" покинули Андрій Власюк, Ілля Чередниченко, Данило Волинець та Максим Андрющенко.

Зазначимо, що керівництво "Полісся" на чолі з Геннадієм Буткевичем раніше ставили собі завдання зробити так, щоб у майбутньому клуб складався з вихованців Житомирського футболу. Зазначимо, що найвідомішими футболістами регіону наразі є Олександр Зінченко та Руслан Маліновський.

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