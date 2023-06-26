"Полесье" может подписать игрока "Боруссии" Дортмунд

Иван Матвийчук — слева. Фото: ua.tribuna.com

На просмотре в "Полесье" находится футболист из системы дортмундской "Боруссии". Это уроженец Житомирской области Иван Матвийчук.

18-летний игрок играет на позиции центрального защитника, сообщила Sport Arena .

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Иван Матвийчук. Фото: социальные сети футболиста

"Полесье" начинает возвращать игроков из родной области

Источник сообщил, что "Полесье" пересматривает воспитанника донецкого "Шахтера" Матвийчука, который после начала полномасштабного вторжения находился в системе вицечемпиона Германии.

Ранее "Полесье" подписало Сергея Чоботенко из "Колоса", Артема Шабанова из "Фехервара", Никиту Кравченко из "Динамо" и Эмиля Мустафаева из "Александрии". Клуб также интересуется полузащитниками "Зари" Евгением Шаховым и "Металлиста" Вячеславом Танковским.

При этом "Полесье" покинули Андрей Власюк, Илья Чередниченко, Даниил Волынец и Максим Андрющенко.

Отметим, что руководство "Полесья" во главе с Геннадием Буткевичем раньше ставило себе задачу сделать так, чтобы в будущем клуб состоял из воспитанников Житомирского футбола. Отметим, что самыми известными футболистами региона сейчас являются Александр Зинченко и Руслан Малиновский.

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