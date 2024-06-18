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Полісся підписало легіонера з Динамо

18 червня 2024 20:41
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Агабекян Карен
редактор
Житомирське Полісся підписало захисника Гіоргі Майсурадзе
Гіоргі Майсурадзе. Фото: "Динамо" Тбілісі
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирське "Полісся" дуже активно проводить трансферне вікно. До клубу переходять як українські футболісти, так і легіонери.

Черговим новачком клубу стане захисник Гіоргі Майсурадзе із "Динамо" Тбілісі, повідомила пресслужба грузинського клубу.

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Гіоргі Майсурадзе. Фото: "Динамо" Тбілісі

Новий легіонер у "Поліссі"

Тбіліське "Динамо" повідомило, що домовилося з "Поліссям" про трансфер 22-річного захисника.

Інші деталі угоди з правим захисником не повідомляються, поки офіційно про трансфер не заявило "Полісся".

Талановитий футболіст є вихованцем академії "Динамо" Тбілісі. За основну команду грузинського клубу футболіст провів 59 матчів, де забив два м'ячі та зробив шість асистів.

Зазначимо, що у "Поліссі" про трансфер Майсурадзе заявляли після закінчення минулого сезону під час спілкування з журналістами, але команда поки що не робила офіційних оголошень.

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Гіоргі Майсурадзе
Полісся
футбол
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Футбол трансфери

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