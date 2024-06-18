Житомирське Полісся підписало захисника Гіоргі Майсурадзе

Гіоргі Майсурадзе. Фото: "Динамо" Тбілісі

Житомирське "Полісся" дуже активно проводить трансферне вікно. До клубу переходять як українські футболісти, так і легіонери.

Черговим новачком клубу стане захисник Гіоргі Майсурадзе із "Динамо" Тбілісі, повідомила пресслужба грузинського клубу.

Читайте також:

Гіоргі Майсурадзе. Фото: "Динамо" Тбілісі

Новий легіонер у "Поліссі"

Тбіліське "Динамо" повідомило, що домовилося з "Поліссям" про трансфер 22-річного захисника.

Інші деталі угоди з правим захисником не повідомляються, поки офіційно про трансфер не заявило "Полісся".

Талановитий футболіст є вихованцем академії "Динамо" Тбілісі. За основну команду грузинського клубу футболіст провів 59 матчів, де забив два м'ячі та зробив шість асистів.

Зазначимо, що у "Поліссі" про трансфер Майсурадзе заявляли після закінчення минулого сезону під час спілкування з журналістами, але команда поки що не робила офіційних оголошень.

Нагадаємо, "Бенфіка" змінила ціну на Трубіна та збирається продати українця.

Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії.

Поразка України від Румунії подарувала багато цікавих мемів — фото.

Футболісти збірної України виставили Реброва з роздягальні після поразки від Румунії.

Зінченко визначився з новим клубом — "Арсенал" готує трансфер.