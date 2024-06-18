Житомирское Полесье подписало защитника Гиорги Майсурадзе

Гиорги Майсурадзе. Фото: "Динамо" Тбилиси

Житомирское "Полесье" очень активно проводит трансферное окно. В клуб переходят как украинские футболисты, так и легионеры.

Очередным новичком клуба станет защитник Гиорги Майсурадзе из "Динамо" Тбилиси, сообщила пресс-служба грузинского клуба.

Читайте также:

Гиорги Майсурадзе. Фото: "Динамо" Тбилиси

Новый легионер в "Полесье"

Тбилисское "Динамо" сообщило, что договорилось с "Полесьем" о трансфере 22-летнего защитника.

Остальные детали сделки по правому защитнику не сообщаются, пока официально о трансфере не заявило "Полесье".

Талантливый футболист является воспитанником академии "Динамо" Тбилиси. За основную команду грузинского клуба футболист провел 59 матчей, где забил два мяча и сделал шесть ассистов.

Отметим, что в "Полесье" о трансфере Майсурадзе заявляли по окончании прошлого сезона во время общения с журналистами, но команда пока не делала официальных объявлений.

Напомним, "Бенфика" изменила цену на Трубина и намерена продать украинца.

Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии.

Поражение Украины от Румынии подарило множество интересных мемов — фото.

Футболисты сборной Украины выставили Реброва из раздевалки после поражения от Румынии.

Зинченко определился с новым клубом — "Арсенал" готовит трансфер.