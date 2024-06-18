Житомирское Полесье подписало защитника Гиорги Майсурадзе

Полесье подписало легионера из Динамо
Житомирское "Полесье" очень активно проводит трансферное окно. В клуб переходят как украинские футболисты, так и легионеры.
Очередным новичком клуба станет защитник Гиорги Майсурадзе из "Динамо" Тбилиси, сообщила пресс-служба грузинского клуба.
Новый легионер в "Полесье"
Тбилисское "Динамо" сообщило, что договорилось с "Полесьем" о трансфере 22-летнего защитника.
Остальные детали сделки по правому защитнику не сообщаются, пока официально о трансфере не заявило "Полесье".
Талантливый футболист является воспитанником академии "Динамо" Тбилиси. За основную команду грузинского клуба футболист провел 59 матчей, где забил два мяча и сделал шесть ассистов.
Отметим, что в "Полесье" о трансфере Майсурадзе заявляли по окончании прошлого сезона во время общения с журналистами, но команда пока не делала официальных объявлений.
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