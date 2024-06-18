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Полесье подписало легионера из Динамо

18 июня 2024 20:41
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Житомирское Полесье подписало защитника Гиорги Майсурадзе
Гиорги Майсурадзе. Фото: "Динамо" Тбилиси
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирское "Полесье" очень активно проводит трансферное окно. В клуб переходят как украинские футболисты, так и легионеры.

Очередным новичком клуба станет защитник Гиорги Майсурадзе из "Динамо" Тбилиси, сообщила пресс-служба грузинского клуба.

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Гиорги Майсурадзе. Фото: "Динамо" Тбилиси

Новый легионер в "Полесье"

Тбилисское "Динамо" сообщило, что договорилось с "Полесьем" о трансфере 22-летнего защитника.

Остальные детали сделки по правому защитнику не сообщаются, пока официально о трансфере не заявило "Полесье".

Талантливый футболист является воспитанником академии "Динамо" Тбилиси. За основную команду грузинского клуба футболист провел 59 матчей, где забил два мяча и сделал шесть ассистов.

Отметим, что в "Полесье" о трансфере Майсурадзе заявляли по окончании прошлого сезона во время общения с журналистами, но команда пока не делала официальных объявлений.

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Гиорги Майсурадзе
Полесье
футбол
Динамо
Футбол трансферы

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