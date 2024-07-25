Полісся провально дебютувало у єврокубках, програвши Олімпії 0-2

Полісся провально дебютувало в єврокубках — відео
У другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій дебютувало у єврокубках житомирське "Полісся". Суперником українців у виїзному матчі стала словенська "Олімпія".
"Полісся" поступилося з рахунком 0:2, повідомив портал Новини.LIVE.
Матч "Олімпія" — "Полісся"
"Полісся" гірше почало матч, але з 10 до 20 хвилин команда Імада Ашура виглядала добре в контролі м’яча, але не створювала моментів.
Після хорошого для житомирян відрізку матчу господарі захопили контроль над грою і в першому таймі створили кілька моментів.
"Полісся" бракувало зіграності. Гравці дуже багато помилялися з передачами, а через це команда робила помилки, яких було дуже багато. В атаці "зграя" також діяла хаотично та не могла створити за матч жодного небезпечного моменту.
Варто відзначити, що футболістам "Полісся" у більшості моментів також бракувало креативу.
У другому таймі "Олімпія" забила двічі. На 56-й хвилині швидка атака словенців завершилась передачею від центрального кола від Кожича на правий фланг штрафного, де Флоруч пробив у дальній нижній кут воріт.
Другий гол словенці забили на 92-й хвилині. Пінту зупинив у центрі штрафного майданчику м’яч та потужно пробив у дальній кут воріт.
"Олімпія" — "Полісся" — 2:0
Голи: Флоруч, 56, Пінту, 90+2
"Олімпія": Відовшек — Жорже Сілва (Ласіцкас, 80), Ратнік, Мухамедбегович, Суалехе — Доффо, Агба — Флоруч (Пінту, 63), Баултам (Дурдов, 80), Педро Лукас (Брест, 81) — Кожич (Н. Мотіка, 59).
"Полісся": Волинець — Майсурадзе (Лукас Тейлор, 57), Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Таллес Коста, Крушинський (Козак, 58) — Гуцуляк, Мустафаєв, Назаренко — Будківський (Брістрич, 61).
Попередження: Жорже Сілва — Сарапій, Будківський, Майсурадзе, Крушинський
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