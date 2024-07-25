Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Полесье провально дебютировало в еврокубках — видео arrow

Полесье провально дебютировало в еврокубках — видео

25 июля 2024 22:19
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Полесье провально дебютировало в еврокубках, проиграв Олимпии 0-2
Матч "Олимпия" — "Полесье". Фото: "Полесье"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций дебютировало в еврокубках житомирское "Полесье". Соперником украинцев в выездном матче стала словенская "Олимпия".

"Полесье" уступило со счетом 0:2, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Матч "Олимпия" — "Полесье"

"Полесье" хуже начало матч, но с 10 до 20 минут команда Имада Ашура выглядела хорошо в контроле мяча, но не создавала моментов.

После хорошего для житомирян отрезка матча, хозяева захватили контроль над игрой и в первом тайме создали несколько моментов.

"Полесье" не хватало сыгранности. Игроки очень много ошибались с передачами, а потому команда совершала ошибки, которых было очень много. В атаке "зграя" также действовала хаотично и не могла создать в матче ни одного опасного момента.

Стоит отметить, что футболистам "Полесья" в большинстве моментов также не хватало креатива.

Во втором тайме "Олимпия" забила дважды. На 56-й минуте скорая атака словенцев завершилась передачей от центрального круга от Кожича на правый фланг штрафной, где Флоруч пробил в дальний нижний угол ворот.

Второй гол словенцы забили на 92-й минуте. Пинту остановил в центре штрафной мяч и мощно пробил в дальний угол ворот.

"Олимпия" — "Полесье" — 2:0

Голы: Флоруч, 56, Пинту, 90+2

"Олимпия": Видовшек — Жорже Силва (Ласицкас, 80), Ратник, Мухаммедбегович, Суалехе — Доффо, Агба — Флоруч (Пинту, 63), Баултам (Дурдов, 80), Педро Лукас (Брест, 81) — Кожич. Мотика, 59).

"Полесье": Волынец — Майсурадзе (Лукас Тейлор, 57), Чоботенко, Сарапий, Михайличенко — Таллес Коста, Крушинский (Козак, 58) — Гуцуляк, Мустафаев, Назаренко — Будкивский (Бристрич, 61).

Предупреждение: Жорже Силва — Сарапий, Будковский, Майсурадзе, Крушинский

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" вслед за Довбиком — на украинца претендует топ-клуб.

Самая эротическая Олимпиада — зачем спортсменам раздают тысячи средств для интимной защиты и гигиены.

Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

Молодой талант "Динамо" и сборной Украины подтвердил, что его хотят купить в Англии. 

Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер.

футбол Лига Конференций Полесье еврокубки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца