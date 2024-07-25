Полесье провально дебютировало в еврокубках, проиграв Олимпии 0-2

Матч "Олимпия" — "Полесье". Фото: "Полесье"

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций дебютировало в еврокубках житомирское "Полесье". Соперником украинцев в выездном матче стала словенская "Олимпия".

"Полесье" уступило со счетом 0:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч "Олимпия" — "Полесье"

"Полесье" хуже начало матч, но с 10 до 20 минут команда Имада Ашура выглядела хорошо в контроле мяча, но не создавала моментов.

После хорошего для житомирян отрезка матча, хозяева захватили контроль над игрой и в первом тайме создали несколько моментов.

"Полесье" не хватало сыгранности. Игроки очень много ошибались с передачами, а потому команда совершала ошибки, которых было очень много. В атаке "зграя" также действовала хаотично и не могла создать в матче ни одного опасного момента.

Стоит отметить, что футболистам "Полесья" в большинстве моментов также не хватало креатива.

Во втором тайме "Олимпия" забила дважды. На 56-й минуте скорая атака словенцев завершилась передачей от центрального круга от Кожича на правый фланг штрафной, где Флоруч пробил в дальний нижний угол ворот.

Второй гол словенцы забили на 92-й минуте. Пинту остановил в центре штрафной мяч и мощно пробил в дальний угол ворот.

"Олимпия" — "Полесье" — 2:0

Голы: Флоруч, 56, Пинту, 90+2

"Олимпия": Видовшек — Жорже Силва (Ласицкас, 80), Ратник, Мухаммедбегович, Суалехе — Доффо, Агба — Флоруч (Пинту, 63), Баултам (Дурдов, 80), Педро Лукас (Брест, 81) — Кожич. Мотика, 59).

"Полесье": Волынец — Майсурадзе (Лукас Тейлор, 57), Чоботенко, Сарапий, Михайличенко — Таллес Коста, Крушинский (Козак, 58) — Гуцуляк, Мустафаев, Назаренко — Будкивский (Бристрич, 61).

Предупреждение: Жорже Силва — Сарапий, Будковский, Майсурадзе, Крушинский

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