Бенні Макуана повернувся — Полісся готується до матчу-відповіді в Лізі конференцій

Лідер "Полісся" Бенні Макуана. Фото: "Полісся"

Після провального дебютного матчу з "Олімпією" (0:2) в Лізі конференцій у житомирського "Полісся" з’явилися хороші новини. Повернувся до тренувань найзірковіший гравець команди Бенні Макуана.

Про це повідомила пресслужба житомирського клубу.

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Бенні Макуана. Фото: "Полісся"

Довгоочікуване повернення Макуана

За інформацією "Полісся" Макуана повернувся до тренувань. При цьому, судячи з опублікованих фото, конголезець тренується в загальній групі.

Раніше Макуана не поїхав на матч з "Олімпією" та залишився в Житомирі.

Бенні Макуана. Фото: "Полісся"

Макуана травмувався в лютому 2024 року, коли команда грала перший матч УПЛ після зимової паузи. Обстеження показало у футболіста розрив м’яза задньої поверхні стегна.

Конголезець став гравцем "Полісся" влітку 2023 року. За клуб гравець провів 20 матчів, у яких забив чотири голи та віддав три асисти.

Ймовірно, що Макуана зможе повернутися в гру в матчі-відповіді проти "Олімпії". При цьому малоймовірний його вихід у стартовому складі.

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