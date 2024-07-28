Бенні Макуана повернувся — Полісся готується до матчу-відповіді в Лізі конференцій

Полісся виграє Лігу конференцій — легендарний Макуана повернувся після травми
Після провального дебютного матчу з "Олімпією" (0:2) в Лізі конференцій у житомирського "Полісся" з’явилися хороші новини. Повернувся до тренувань найзірковіший гравець команди Бенні Макуана.
Про це повідомила пресслужба житомирського клубу.
Довгоочікуване повернення Макуана
За інформацією "Полісся" Макуана повернувся до тренувань. При цьому, судячи з опублікованих фото, конголезець тренується в загальній групі.
Раніше Макуана не поїхав на матч з "Олімпією" та залишився в Житомирі.
Макуана травмувався в лютому 2024 року, коли команда грала перший матч УПЛ після зимової паузи. Обстеження показало у футболіста розрив м’яза задньої поверхні стегна.
Конголезець став гравцем "Полісся" влітку 2023 року. За клуб гравець провів 20 матчів, у яких забив чотири голи та віддав три асисти.
Ймовірно, що Макуана зможе повернутися в гру в матчі-відповіді проти "Олімпії". При цьому малоймовірний його вихід у стартовому складі.
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