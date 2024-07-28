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Полесье выиграет Лигу конференций — легендарный Макуана вернулся после травмы

28 июля 2024 17:57
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Бенни Макуана вернулся — Полесье готовится к ответному матчу в Лиге конференций
Лидер "Полесья" Бенни Макуана. Фото: "Полесье"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

После провального дебютного матча с "Олимпией" (0:2) в Лиге конференций у житомирского "Полесья" появились хорошие новости. Вернулся к тренировкам самый звездный игрок команды Бенни Макуана.

Об этом сообщила пресс-служба житомирского клуба.

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Бенни Макуана. Фото: "Полесье"

Долгожданное возвращение Макуана

По информации "Полесья" Макуана вернулся к тренировкам. При этом, судя по опубликованным фото, конголезец тренируется в общей группе.

Ранее Макуана не уехал на матч с "Олимпией" и остался в Житомире.

Бенни Макуана
Бенни Макуана. Фото: "Полесье"

Макуана получил травму в феврале 2024 года, когда команда играла первый матч УПЛ после зимней паузы. Обследование показало у футболиста разрыв мышцы задней поверхности бедра.

Конголезец стал игроком "Полесья" летом 2023 года. За клуб игрок провел 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.

Вероятно, что Макуана сможет вернуться в игру в ответном матче против "Олимпии". При этом маловероятен его выход в стартовом составе.

Напомним про медальный зачет Олимпийских игр-2024 — определились лидеры. 

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футбол УПЛ Полесье Бени Макуана

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