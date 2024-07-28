Бенни Макуана вернулся — Полесье готовится к ответному матчу в Лиге конференций

Полесье выиграет Лигу конференций — легендарный Макуана вернулся после травмы
После провального дебютного матча с "Олимпией" (0:2) в Лиге конференций у житомирского "Полесья" появились хорошие новости. Вернулся к тренировкам самый звездный игрок команды Бенни Макуана.
Об этом сообщила пресс-служба житомирского клуба.
Долгожданное возвращение Макуана
По информации "Полесья" Макуана вернулся к тренировкам. При этом, судя по опубликованным фото, конголезец тренируется в общей группе.
Ранее Макуана не уехал на матч с "Олимпией" и остался в Житомире.
Макуана получил травму в феврале 2024 года, когда команда играла первый матч УПЛ после зимней паузы. Обследование показало у футболиста разрыв мышцы задней поверхности бедра.
Конголезец стал игроком "Полесья" летом 2023 года. За клуб игрок провел 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.
Вероятно, что Макуана сможет вернуться в игру в ответном матче против "Олимпии". При этом маловероятен его выход в стартовом составе.
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