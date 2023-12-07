Полісся зазнало серйозної втрати перед грою з Дніпром-1

Тренування на базі "Полісся". Фото: instagram.com/a_shabanov/

Головний тренер "Полісся" Юрій Калитвинцев не зможе виставити оптимальний склад на центральний матч 16 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Один із провідних футболістів житомирської команди пропустить важливий поєдинок через травму.

Шабанов не зможе зіграти проти "Дніпра-1", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "УПЛ ТВ".

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Центральний захисник Артем Шабанов декілька тижнів тому зазнав ушкодження. Він не зміг зіграти проти "Вереса" (1:1) і з цієї причини пропустить гру проти "Дніпра-1".

Артем Шабанов на полі. Фото: instagram.com/a_shabanov/

Проблеми "Полісся"

Артем Шабанов перейшов до житомирської команди з угорського "Фегервару" влітку 2023 року. Цього сезону 31-річний футболіст провів на полі 16 поєдинків у всіх турнірах.

Матч "Полісся" проти "Дніпра-1" пройде у п'ятницю, о 15:00 за київським часом. Команда Юрія Калитвинцева відстає від свого суперника на два очки. Своєю чергою, підопічні Юрія Максимова набрали стільки ж балів, скільки й "Кривбас".

У разі перемоги над "Поліссям" в очному матчі "Дніпро-1" може повернутися на перше місце у турнірній таблиці. Житомирській команді три очки принесуть шанс випередити суперника та піднятися на другий рядок.

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