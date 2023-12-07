Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Полесье понесло серьезную потерю перед игрой с Днепром-1 arrow

Полесье понесло серьезную потерю перед игрой с Днепром-1

7 декабря 2023 13:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Полесье понесло серьезную потерю перед игрой с Днепром-1
Тренировка на базе "Полесья". Фото: instagram.com/a_shabanov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев не сможет выставить оптимальный состав на центральный матч 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Один из ведущих футболистов житомирской команды пропустит важный поединок из-за травмы. 

Шабанов не сможет сыграть против "Днепра-1", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "УПЛ ТВ". 

Читайте также:

Центральный защитник Артем Шабанов несколько недель назад получил повреждение. Он не смог сыграть против "Вереса" (1:1) и по этой же причине пропустит игру против "Днепра-1".

Артем Шабанов
Артем Шабанов на поле. Фото: instagram.com/a_shabanov/

Проблемы "Полесья" 

Артем Шабанов перешел в житомирскую команду из венгерского "Фехервара" летом 2023 года. В текущем сезоне 31-летний футболист провел на поле 16 поединков во всех турнирах. 

Матч "Полесья" против "Днепра-1" пройдет в пятницу, в 15:00 по киевскому времени. Команда Юрия Калитвинцева отстает от своего соперника на два очка. В свою очередь подопечные Юрия Максимова набрали столько же баллов, сколько и "Кривбасс". 

В случае победы над "Полесьем" в очном матче "Днепр-1" может вернуться на первое место в турнирной таблице. Житомирской команде три очка принесут шанс опередить соперника и подняться на вторую строчку. 

Напомним, Трубин получит предложение от одного из лучших клубов Европы. 

Лидер "Динамо" переходит в ЛНЗ — о ком речь.

"Динамо" может возглавить известный украинский тренер

Леднев получил тяжелую травму и не сыграет за "Днепр-1" в ближайшие месяцы.

Циганков и Мартинес уйдут из "Жироны" в топ-клуб — когда это произойдет. 

"Манчестер Сити" купит лидера мадридского "Реала".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме