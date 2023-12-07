Полесье понесло серьезную потерю перед игрой с Днепром-1

Тренировка на базе "Полесья". Фото: instagram.com/a_shabanov/

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев не сможет выставить оптимальный состав на центральный матч 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Один из ведущих футболистов житомирской команды пропустит важный поединок из-за травмы.

Шабанов не сможет сыграть против "Днепра-1", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "УПЛ ТВ".

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Центральный защитник Артем Шабанов несколько недель назад получил повреждение. Он не смог сыграть против "Вереса" (1:1) и по этой же причине пропустит игру против "Днепра-1".

Артем Шабанов на поле. Фото: instagram.com/a_shabanov/

Проблемы "Полесья"

Артем Шабанов перешел в житомирскую команду из венгерского "Фехервара" летом 2023 года. В текущем сезоне 31-летний футболист провел на поле 16 поединков во всех турнирах.

Матч "Полесья" против "Днепра-1" пройдет в пятницу, в 15:00 по киевскому времени. Команда Юрия Калитвинцева отстает от своего соперника на два очка. В свою очередь подопечные Юрия Максимова набрали столько же баллов, сколько и "Кривбасс".

В случае победы над "Полесьем" в очном матче "Днепр-1" может вернуться на первое место в турнирной таблице. Житомирской команде три очка принесут шанс опередить соперника и подняться на вторую строчку.

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