Польща — Україна — стала відома бригада арбітрів, яка працюватиме на матчі

Збірна України з футболу. Фото: УАФ

Збірна України з футболу зустрінеться із Польщею у товариському поєдинку вже 7 червня. Арбітром на цей поєдинок призначено англійця Ендрю Медлі.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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На товариський матч між збірними Польщі та України призначено арбітра Ендрю Медлі з Англії. Його асистентами стануть Гаррі Легнард та Ян Хуссіг, а резервним арбітром виступить Крейг Поумон.

Англійський арбітр Ендрю Медлі. Фото: football-fun

Відомо, що Ендрю Медлі ще не працював на матчах за участю українських команд. Тож, це його перший досвід у роботі на матчі, де гратиме збірна України.

Команди зустрінуться на Національному стадіоні у Варшаві 7 червня. Матч розпочнеться о 21:45. В Україні його можна буде подивитись на медіаплатформі MEGOGO.

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