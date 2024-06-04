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Польща — Україна — стала відома бригада арбітрів, яка працюватиме на матчі

4 червня 2024 18:21
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Польща — Україна — стала відома бригада арбітрів, яка працюватиме на матчі
Збірна України з футболу. Фото: УАФ
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Збірна України з футболу зустрінеться із Польщею у товариському поєдинку вже 7 червня. Арбітром на цей поєдинок призначено англійця Ендрю Медлі.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ендрю Медлі стане арбітром на матчі Польща — Україна

На товариський матч між збірними Польщі та України призначено арбітра Ендрю Медлі з Англії. Його асистентами стануть Гаррі Легнард та Ян Хуссіг, а резервним арбітром виступить Крейг Поумон.

Ендрю Медлі
Англійський арбітр Ендрю Медлі. Фото: football-fun

Відомо, що Ендрю Медлі ще не працював на матчах за участю українських команд. Тож, це його перший досвід у роботі на матчі, де гратиме збірна України.

Команди зустрінуться на Національному стадіоні у Варшаві 7 червня. Матч розпочнеться о 21:45. В Україні його можна буде подивитись на медіаплатформі MEGOGO. 

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Україна
футбол
Збірна України з футболу
Польща
Арбітр

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