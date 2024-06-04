Польша — Украина — стала известная бригада арбитров, которая будет работать на матче

Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу встретится с Польшей в товарищеском поединке уже 7 июня. Арбитром на этот поединок назначен англичанин Эндрю Медли.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Эндрю Медли станет арбитром на матче Польша — Украина

На товарищеский матч между сборными Польши и Украины назначен арбитр Эндрю Медли из Англии. Его ассистентами станут Гарри Легнард и Ян Хуссиг, а резервным арбитром выступит Крэйг Поумон.

Английский арбитр Эндрю Мэдли. Фото: football-fun

Известно, что Эндрю Мэдли еще не работал на матчах с участием украинских команд. Это его первый опыт в работе на матче, где будет играть сборная Украины.

Команды встретятся на Национальном стадионе в Варшаве 7 июня. Матч начнется в 21.45. В Украине его можно посмотреть на медиа платформе MEGOGO.

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