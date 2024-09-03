Український плавець Юрій Шенгур. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Український плавець з Полтави Юрій Шенгур прокоментував перемогу у плаванні на Паралімпіаді-2024. Відомо, що це його дебютна медаль.

Про це Юрій Шенгур сказав в коментарі "Суспільному" у вівторок, 3 вересня.

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"Мабуть, вдалося добре налаштуватися. Взагалі зранку був приліт по Полтаві, наскільки всі вже знають. Багато, дуже багато загиблих, дуже багато поранених. Це трішки збило зранку, але я прийшов до тями", — каже Шенгур.

Що відомо про обстріл Полтави 3 вересня

У Полтаві зранку 3 вересня пролунало кілька потужних вибухів. Російські окупанти завдали удару по одному з навчальних закладів міста.

За даними Міноборони, загарбники використали дві балістичні ракети. У відомстві зазначили, що часовий проміжок між тривогою і прильотом ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.

Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на балістичний удар росіян по Полтаві. Він доручив провести повне та оперативне розслідування.

Також очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що в області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по Інституту зв'язку.

Наразі відомо, що окупанти вбили 51 людину, а поранили — 219.

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