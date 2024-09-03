Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Полтавець Шенгур прокоментував перемогу у плаванні на Паралімпіаді-2024 arrow

Полтавець Шенгур прокоментував перемогу у плаванні на Паралімпіаді-2024

3 вересня 2024 20:47
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Шенгур прокоментував перемогу у плаванні на Паралімпіаді-2024
Український плавець Юрій Шенгур. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Український плавець з Полтави Юрій Шенгур прокоментував перемогу у плаванні на Паралімпіаді-2024. Відомо, що це його дебютна медаль.

Про це Юрій Шенгур сказав в коментарі "Суспільному" у вівторок, 3 вересня.

Читайте також:

Перемога Шенгура на Паралімпіаді-2024

"Мабуть, вдалося добре налаштуватися. Взагалі зранку був приліт по Полтаві, наскільки всі вже знають. Багато, дуже багато загиблих, дуже багато поранених. Це трішки збило зранку, але я прийшов до тями", — каже Шенгур.

Що відомо про обстріл Полтави 3 вересня

У Полтаві зранку 3 вересня пролунало кілька потужних вибухів. Російські окупанти завдали удару по одному з навчальних закладів міста.

За даними Міноборони, загарбники використали дві балістичні ракети. У відомстві зазначили, що часовий проміжок між тривогою і прильотом ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.

Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на балістичний удар росіян по Полтаві. Він доручив провести повне та оперативне розслідування.

Також очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що в області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по Інституту зв'язку.

Наразі відомо, що окупанти вбили 51 людину, а поранили — 219.

Нагадаємо, Зінченко в останній момент залишився в "Арсеналі" — відома причина

Бущан може перейти до турецького клубу в останній день трансферного вікна.

Забарний обрав клуб, до якого піде з "Борнмута" — коли відбудеться трансфер. 

Україна увійшла до десятки найкращих країн у медальному заліку Паралімпіади-2024. 

Миколенко пояснив, чому обрав Манчестер замість Ліверпуля.

війна Україна обстріли Полтава Паралімпійські ігри Паралімпійські ігри плавання Паралімпійські ігри Паралімпійські ігри 2024

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:12 Під завалами в Полтаві є люди — Зеленський у вечірньому зверненні назвав нову кількість поранених

21:39 У Сумах пролунали вибухи — що відомо

21:33 Стефанішина подала заяву про відставку

21:33 Звільнення військових у запас або у відставку — в чому суттєва різниця

21:23 Зеленський поділився деталями зустрічі з очільником МАГАТЕ Гроссі

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

21:23 Норвегія виділить 48 млн євро на безпілотники та засоби ППО для України

21:21 Знову відключення світла — у які години одесити завтра будуть без електропостачання

21:17 У львівську лікарню надійшла посилка з мінами — правоохоронці почали розслідування

21:13 Поширював у Viber локації роботи ТЦК — як суд покарав чоловіка

21:06 Шуляр здобула золоту медаль з бігу на Паралімпіаді-2024

22:12 Під завалами в Полтаві є люди — Зеленський у вечірньому зверненні назвав нову кількість поранених

21:39 У Сумах пролунали вибухи — що відомо

21:33 Стефанішина подала заяву про відставку

21:33 Звільнення військових у запас або у відставку — в чому суттєва різниця

21:23 Зеленський поділився деталями зустрічі з очільником МАГАТЕ Гроссі

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

21:23 Норвегія виділить 48 млн євро на безпілотники та засоби ППО для України

21:21 Знову відключення світла — у які години одесити завтра будуть без електропостачання

21:17 У львівську лікарню надійшла посилка з мінами — правоохоронці почали розслідування

21:13 Поширював у Viber локації роботи ТЦК — як суд покарав чоловіка

21:06 Шуляр здобула золоту медаль з бігу на Паралімпіаді-2024

Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Text

17:50 Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

Text

15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

Text

14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

Text

13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:00 Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:18 Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

Text

11:01 Ворог підійде до Покровська, але це не означає, що РФ швидко його захопить, — військовий аналітик

Text

08:20 Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

Text

08:00 Збільшення податків для українців та економічне бронювання — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець