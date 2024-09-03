Паралімпіада-2024 — Шенгур та Трусов здобули медалі

Андрій Трусов. Фото facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Український плавець Юрій Шенгур здобув золоту медаль у першому запливі вечірньої сесії змагань Паралімпіади-2024. "Срібло" виборов Андрій Трусов.

Про це повідомляє "Суспільне Спорт" у вівторок, 3 вересня.

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"Україна здобула "золото" та "срібло" у першому запливі вечірньої сесії змагань Паралімпіади-2024!" — йдеться у повідомленні.

Відомо, що на першій та другій позиції фінішували Юрій Шенгур та Андрій Трусов.

Загалом в України вже є шість золотих медалей на Паралімпіаді-2024, а також шість подвійних подіумів.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

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