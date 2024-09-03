Паралімпіада-2024 — Шенгур та Трусов здобули медалі

Шенгур здобув "золото" у першому запливі на Паралімпіаді-2024, у Трусова — "срібло"
Український плавець Юрій Шенгур здобув золоту медаль у першому запливі вечірньої сесії змагань Паралімпіади-2024. "Срібло" виборов Андрій Трусов.
Про це повідомляє "Суспільне Спорт" у вівторок, 3 вересня.
Медалі України на Паралімпіаді-2024
"Україна здобула "золото" та "срібло" у першому запливі вечірньої сесії змагань Паралімпіади-2024!" — йдеться у повідомленні.
Відомо, що на першій та другій позиції фінішували Юрій Шенгур та Андрій Трусов.
Загалом в України вже є шість золотих медалей на Паралімпіаді-2024, а також шість подвійних подіумів.
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