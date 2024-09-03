Паралімпіада-2024 — Україна здобула вже 35 медалей

Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Збірна України на Паралімпіаді в Парижі здобула вже 35 медалей. Лише у понеділок, 2 вересня, наші спортсмени вибороли ще вісім нагород.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 3 вересня, у Telegram.

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Нагороди українських спортсменів на Паралімпіаді

"Збірна України на Паралімпіаді в Парижі здобула вже 35 медалей! Вчора наші спортсмени вибороли ще вісім нагород", — наголосив глава держави.

"Золото" 2 вересня здобули Денис Остапченко (плавання, 50 м, спина, клас S3) та Ігор Цвєтов (легка атлетика, 100 м, клас T35).

Срібні нагороди мають Андрій Трусов (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S7) та Ілля Яременко (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S13).

Бронзові медалі здобули Сергій Паламарчук (плавання, 50 м, спина, клас S3), Олексій Вірченко (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S13), Олександр Литвиненко (легка атлетика, стрибки у довжину, клас Т36), та Зоя Овсій (легка атлетика, метання диска, клас F51).

За підсумками п'яти змагальних днів українські спортсмени завоювали вже п'ять золотих, 12 срібних і 18 бронзових медалей.

"Україна пишається своїми спортсменами. Продовжуємо вболівати за нашу збірну!" — наголосив Зеленський.

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