Паралимпиада-2024 — Украина получила уже 35 медалей

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

Сборная Украины на Паралимпиаде в Париже завоевала уже 35 медалей. Только в понедельник, 2 сентября, наши спортсмены получили еще восемь наград.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 3 сентября, в Telegram.

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"Сборная Украины на Паралимпиаде в Париже завоевала уже 35 медалей! Вчера наши спортсмены завоевали еще восемь наград", — подчеркнул глава государства.

"Золото" 2 сентября завоевали Денис Остапченко (плавание, 50 м, спина, класс S3) и Игорь Цветов (легкая атлетика, 100 м, класс T35).

Серебряные награды у Андрея Трусова (плавание, 400 м, свободный стиль, класс S7) и Илья Яременко (плавание, 50 м, свободный стиль, класс S13).

Бронзовые медали получили Сергей Паламарчук (плавание, 50 м, спина, класс S3), Алексей Вирченко (плавание, 50 м, свободный стиль, класс S13), Александр Литвиненко (легкая атлетика, прыжки в длину, класс Т36), и Зоя Евсий (легкая атлетика, метание диска, класс F51).

По итогам пяти соревновательных дней украинские спортсмены завоевали уже пять золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых медалей.

"Украина гордится своими спортсменами. Продолжаем болеть за нашу сборную!" — подчеркнул Зеленский.

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