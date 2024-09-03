Паралимпиада-2024 — Шенгур и Трусов завоевали медали

Шенгур получил "золото" в первом заплыве на Паралимпиаде-2024, у Трусова "серебро"
Украинский пловец Юрий Шенгур получил золотую медаль в первом заплыве вечерней сессии соревнований Паралимпиады-2024. "Серебро" завоевал Андрей Трусов.
Об этом сообщает "Суспільне Спорт" во вторник, 3 сентября.
Медали Украины на Паралимпиаде-2024
"Украина завоевала "золото" и "серебро" в первом заплыве вечерней сессии соревнований Паралимпиады-2024!" — говорится в сообщении.
Известно, что на первой и второй позициях финишировали Юрий Шенгур и Андрей Трусов.
В Украине уже есть шесть золотых медалей на Паралимпиаде-2024, а также шесть двойных подиумов.
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