Украинский пловец Юрий Шенгур. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Украинский пловец из Полтавы Юрий Шенгур прокомментировал победу в плавании на Паралимпиаде-2024. Известно, что это его дебютная медаль.

Об этом Юрий Шенгур сказал в комментарии "Суспільному" во вторник, 3 сентября.

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"Видимо, удалось хорошо настроиться. Вообще утром был прилет по Полтаве насколько все уже знают. Много, очень много погибших, очень много раненых. Это немного сбило утром, но я пришел в себя", — говорит Шенгур.

Что известно об обстреле Полтавы 3 сентября

В Полтаве утром 3 сентября прогремели несколько мощных взрывов. Российские оккупанты нанесли удар по одному из учебных заведений города.

По данным Минобороны, захватчики использовали две баллистические ракеты. В ведомстве отметили, что временной промежуток между тревогой и прилетом ракет был настолько коротким, что застав людей в момент эвакуации в бомбоубежище.

Затем Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на баллистический удар россиян по Полтаве. Он поручил провести полное и оперативное расследование.

Также глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что в области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по Институту связи.

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