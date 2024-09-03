Полтавец Шенгур прокомментировал победу в плавании на Паралимпиаде-2024
Украинский пловец из Полтавы Юрий Шенгур прокомментировал победу в плавании на Паралимпиаде-2024. Известно, что это его дебютная медаль.
Об этом Юрий Шенгур сказал в комментарии "Суспільному" во вторник, 3 сентября.
Победа Шенгура на Паралимпиаде-2024
"Видимо, удалось хорошо настроиться. Вообще утром был прилет по Полтаве насколько все уже знают. Много, очень много погибших, очень много раненых. Это немного сбило утром, но я пришел в себя", — говорит Шенгур.
Что известно об обстреле Полтавы 3 сентября
В Полтаве утром 3 сентября прогремели несколько мощных взрывов. Российские оккупанты нанесли удар по одному из учебных заведений города.
По данным Минобороны, захватчики использовали две баллистические ракеты. В ведомстве отметили, что временной промежуток между тревогой и прилетом ракет был настолько коротким, что застав людей в момент эвакуации в бомбоубежище.
Затем Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на баллистический удар россиян по Полтаве. Он поручил провести полное и оперативное расследование.
Также глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что в области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по Институту связи.
Сейчас известно, что оккупанты убили 51 человека, а ранили — 2019.
Напомним, Зинченко в последний момент остался в "Арсенале" — известна причина.
Бущан может перейти в турецкий клуб в последний день трансферного окна.
Забарный выбрал клуб, в который уйдет из "Борнмута" — когда состоится трансфер.
Украина вошла в десятку лучших стран в медальном зачете Паралимпиады-2024.
Миколенко объяснил, почему выбрал Манчестер вместо Ливерпуля.
Читайте Новини.LIVE!