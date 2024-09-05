Помазан підтвердила звання чемпіонки на Паралімпійських Іграх-2024

Марія Помазан під час турніру. Фото: invasport.org.ua

Представники Паралімпійської збірної України продовжують тріумфальний виступ на Іграх у Парижі. Марія Помазан принесла національній команді ще одну золоту медаль.

Спортсменка завоювала "золото" на других Іграх поспіль, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Легкоатлетка із Запоріжжя Марія Помазан стала Паралімпійською чемпіонкою у штовханні ядра, причому 34-річна легкоатлетка покращила свій власний результат. Українка стала володаркою медалі на своїх четвертих Іграх поспіль.

Марія Помазан із "золотом" Токіо-2020. Фото: Facebook

Досягнення Помазано

Спортсменка дебютувала на Паралімпійських Іграх ще в Лондоні-2012, де стала чемпіонкою у штовханні ядра та срібною призеркою у метанні диска. Чотири роки по тому, у Ріо-2016, вона завоювала "срібло" у штовханні ядра. У Токіо-2020 Помазан знову стала чемпіонкою.

Паралімпіада-2024. Жінки. Штовхання ядра (клас F35)

Марія Помазан (Україна) — 12.75 метра Ван Джан (Китай) — 11.94 Анна Ніколсон (Великобританія) — 9.44.

Ще під час першої спроби Помазан стала лідеркою турніру у Парижі. Суперниці не змогли наблизитись до результату української спортсменки. В результаті легкоатлетка перевершила світову рекордсменку з Китаю Ван Джан на 81 сантиметр.

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