Помазан підтвердила звання чемпіонки на Паралімпійських Іграх-2024

Помазан заробила третє "золото" у кар'єрі на Паралімпійських іграх
Представники Паралімпійської збірної України продовжують тріумфальний виступ на Іграх у Парижі. Марія Помазан принесла національній команді ще одну золоту медаль.
Спортсменка завоювала "золото" на других Іграх поспіль, повідомляє "Суспільне Спорт".
Легкоатлетка із Запоріжжя Марія Помазан стала Паралімпійською чемпіонкою у штовханні ядра, причому 34-річна легкоатлетка покращила свій власний результат. Українка стала володаркою медалі на своїх четвертих Іграх поспіль.
Досягнення Помазано
Спортсменка дебютувала на Паралімпійських Іграх ще в Лондоні-2012, де стала чемпіонкою у штовханні ядра та срібною призеркою у метанні диска. Чотири роки по тому, у Ріо-2016, вона завоювала "срібло" у штовханні ядра. У Токіо-2020 Помазан знову стала чемпіонкою.
Паралімпіада-2024. Жінки. Штовхання ядра (клас F35)
- Марія Помазан (Україна) — 12.75 метра
- Ван Джан (Китай) — 11.94
- Анна Ніколсон (Великобританія) — 9.44.
Ще під час першої спроби Помазан стала лідеркою турніру у Парижі. Суперниці не змогли наблизитись до результату української спортсменки. В результаті легкоатлетка перевершила світову рекордсменку з Китаю Ван Джан на 81 сантиметр.
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