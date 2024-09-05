Помазан подтвердила звание чемпионки на Паралимпийских Играх-2024

Мария Помазан во время турнира. Фото: invasport.org.ua

Представители Паралимпийской сборной Украины продолжают триумфальное выступление на Играх в Париже. Мария Помазан принесла национальной команде еще одну золотую медаль.

Спортсменка завоевала "золото" на вторых Играх подряд, сообщает "Суспільне Спорт".

Читайте также:

Легкоатлетка из Запорожья Мария Помазан стала Паралимпийской чемпионкой в толкании ядра, причем 34-летняя легкоатлетка улучшила свой собственный результат. Украинка стала обладательницей медали на своих четвертых Играх подряд.

Мария Помазан с "золотом" Токио-2020. Фото: Facebook

Достижение Помазан

Спортсменка дебютировала на Паралимпийских Играх еще в Лондоне-2012, где стала чемпионкой в ​​толкании ядра и серебряной призеркой в метании диска. Четыре года спустя, в Рио-2016, она завоевала "серебро" в толкании ядра. В Токио-2020 Помазан снова стала чемпионкой.

Паралимпиада-2024. Женщины. Толкания ядра (класс F35)

Мария Помазан (Украина) — 12.75 метра Ван Джан (Китай) — 11.94 Анна Николсон (Великобритания) — 9.44.

Еще во время первой попытки Помазан стала лидером турнира в Париже. Соперницы не смогли приблизиться к результату украинской спортсменки. В итоге легкоатлетка превзошла мировую рекордсменку из Китая Ван Джан на 81 сантиметр.

Напомним, Судаков может уйти из "Шахтера" уже зимой — трансфер станет рекордным.

"Динамо" придется искать новый стадион для матчей в Лиге Европы.

Сборная Украины потеряла лидера накануне матчей в Лиге Наций.

Английский клуб из-за не футбольных преград отказался от украинского игрока.

Яремчук обратился к болельщикам сборной Украины из-за трагедии во Львове.