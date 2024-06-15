Помер голкіпер англійського Міллуолла та збірної Чорногорії Матія Саркіч

Померлий воротар Матія Саркіч. Фото: x.com/eurofootcom

У віці 26 років помер воротар Матія Саркіч. Футболіст виступав за збірну Чорногорії та англійський "Міллуолл"

Про це повідомив футбольний клуб "Міллуолл" у соціальних мережах.

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За інформацією джерел, Саркіч перебував у Чорногорії у місті Будва, де захворів та помер 15 червня близько 6:30 за місцевим часом.

"Футбольний клуб "Міллуолл" з повним розоренням повідомляє, що Матія Саркіч помер у віці 26 років", — йдеться у повідомленні клубу.

Зазначимо, що 5 червня Саркіч зіграв за збірну Чорногорії у матчі з Бельгією (0:2) і став найкращим на полі. У тій грі голкіпер зробив дев'ять сейвів.

Про те, яка хвороба була у Саркіча, не повідомляється.

Вихованець академії бельгійського "Андерлехта" в Англії також виступав за "Астон Віллу", "Вулверхемптон", "Бірмінгем Сіті" та "Сток Сіті".

Саркіч перейшов з "Вулверхемптону" до "Міллуолл" у серпні 2023 року і провів за них 33 матчі.

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