Помер голкіпер англійського Міллуолла та збірної Чорногорії Матія Саркіч

Помер 26-річний голкіпер однієї з європейських збірних та англійського клубу
У віці 26 років помер воротар Матія Саркіч. Футболіст виступав за збірну Чорногорії та англійський "Міллуолл"
Про це повідомив футбольний клуб "Міллуолл" у соціальних мережах.
Помер головний воротар збірної Чорногорії
За інформацією джерел, Саркіч перебував у Чорногорії у місті Будва, де захворів та помер 15 червня близько 6:30 за місцевим часом.
"Футбольний клуб "Міллуолл" з повним розоренням повідомляє, що Матія Саркіч помер у віці 26 років", — йдеться у повідомленні клубу.
Зазначимо, що 5 червня Саркіч зіграв за збірну Чорногорії у матчі з Бельгією (0:2) і став найкращим на полі. У тій грі голкіпер зробив дев'ять сейвів.
Про те, яка хвороба була у Саркіча, не повідомляється.
Вихованець академії бельгійського "Андерлехта" в Англії також виступав за "Астон Віллу", "Вулверхемптон", "Бірмінгем Сіті" та "Сток Сіті".
Саркіч перейшов з "Вулверхемптону" до "Міллуолл" у серпні 2023 року і провів за них 33 матчі.
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