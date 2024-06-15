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Умер 26-летний голкипер одной из европейских сборных и английского клуба

15 июня 2024 13:00
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Агабекян Карен
редактор
Умер голкипер английского Миллуолла и сборной Черногории Матия Саркич
Умерший вратарь Матия Саркич. Фото: x.com/eurofootcom
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В возрасте 26 лет умер вратарь Матия Саркич. Футболист выступал за сборную Черногории и английский "Миллуолл"

Об этом сообщил футбольный клуб "Миллуолл" в социальных сетях.

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По информации источников, Саркич находился в Черногории в городе Будва, где заболел и умер 15 июня около 6:30 по местному времени.

"Футбольный клуб "Миллуолл" с полным разорением сообщает, что Матия Саркич скончался в возрасте 26 лет", — говорится в сообщении клуба.

Отметим, что 5 июня Саркич сыграл за сборную Черногории в матче с Бельгией (0:2) и стал лучшим на поле. В той игре голкипер сделал девять сейвов.

О том, какая болезнь была у Саркича не сообщается.

Воспитанник академии бельгийского "Андерлехта" в Англии также выступал за "Астон Виллу", "Вулверхэмптон", "Бирмингем Сити" и "Сток Сити".

Саркич перешел из "Вулверхэмптона" в "Миллуолл" в августе 2023 года и провел за них 33 матча.

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Матия Саркич
Черногория
умершие
футбол

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