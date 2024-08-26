Помер Свен-Йоран Ерікссон, легендарний тренер Лаціо, який перемагав у турнірах УЄФА

Свен-Йоран Ерікссон. Фото: Reuters

Помер відомий шведський тренер Свен-Йоран Ерікссон. Фахівець останні роки життя боровся з хворобою.

Про смерть відомого фахівця повідомив портал Sky.

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Свен-Йоран Ерікссон. Фото: PA

Помер Свен-Йоран Ерікссон

За інформацією джерела, у віці 76 років помер фахівець, який ще на початку року заявив про свій рак підшлункової залози.

Ерікссон раніше заявляв, що у кращому разі він доживе до початку 2025 року.

За кілька днів до смерті Ерікссон опублікував передсмертний лист.

За свою кар'єру фахівець вигравав Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА з "Лаціо" у 1999 році. 1982-го він переміг у Кубку УЄФА з "Гетеборгом".

Швед тренував шведські "Дегерфорс", "Гетеборг", португальську "Бенфіку", італійські "Рому", "Фіорентину", "Сампдорію" та "Лаціо", англійські "Манчестер Сіті" та "Лестер", китайські "Гуанчжоу Фулі", " Шанхай СІПГ" та "Шеньчжень", збірні Англії, Мексики, Кот-д'Івуару та Філіппін.

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