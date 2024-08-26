Умер Свен-Йоран Эрикссон, легендарный тренер Лацио, побеждавший в турнирах УЕФА

Свен-Йоран Эрикссон. Фото: Reuters

Умер известный шведский тренер Свен-Йоран Эрикссон. Специалист последние годы жизни боролся с болезнью.

О смерти известного специалиста сообщил портал Sky.

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Свен-Йоран Эрикссон. Фото: PA

Умер Свен-Йоран Эрикссон

По информации источника, в возрасте 76 лет умер специалист, который еще в начале года заявил о своем раке поджелудочной железы.

Эрикссон ранее заявлял, что в лучшем случае он доживет до начала 2025 года.

За несколько дней до своей смерти Эрикссон опубликовал предсмертное письмо.

За свою карьеру специалист выигрывал Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА с "Лацио" в 1999 году. В 1982-м он победил в Кубке УЕФА с "Гетеборгом".

Швед тренировал шведские "Дегерфорс", "Гетеборг", португальскую "Бенфику", итальянские "Рому", "Фиорентину", "Сампдорию" и "Лацио", английские "Манчестер Сити" и "Лестер", китайские "Гуанчжоу Фули", "Шанхай СИПГ" и "Шеньчжень", сборные Англии, Мексики, Кот-д’Ивуара и Филиппин.

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