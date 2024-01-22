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Помер найкращий голеадор збірної Італії

22 січня 2024 23:38
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Агабекян Карен
редактор
Помер найкращий голеадор збірної Італії
Луїджі Ріва. Фото: fanpage.it
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Італії у віці 79 років помер колишній футболіст збірної Італії та "Кальярі" Луїджі Ріва. Він був найкращим бомбардиром своєї збірної.

Трагедія сталася 22 січня, повідомив портал Gazzetta dello Sport.

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Що трапилося з Рівою

За інформацією джерела, 21 січня Ріву госпіталізували через скарги на погане самопочуття.

22 січня легенді італійського футболу стало краще і його готували до операції на серці, але після 19.00 стан колишнього футболіста погіршився.

Ріва за кар'єру футболіста був вірним "Кальярі", у складі якого провів 15 сезонів і став чемпіоном у рамках чемпіонату Італії 1969/1970 років.

Також Ріва у 1968-му році у складі збірної Італії виграв чемпіонат Європи, а у 1970-му вони стали фіналістами ЧС. Загиблий є найкращим бомбардиром за всю історію національної команди — 35 голів у 62 матчах.

Вихованець "Леньяно" став найкращим бомбардиром в історії "Кальярі", забивши за них 207 голів.

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Італія
смерть
футбол
Серія А

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