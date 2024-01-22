Умер лучший голеадор сборной Италии

Луиджи Рива. Фото: fanpage.it

В Италии в возрасте 79-лет умер бывший футболист сборной Италии и "Кальяри" Луиджи Рива. Он был лучшим бомбардиром своей сборной.

Случилась трагедия 22 января, сообщил портал Gazzetta dello Sport.

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Что случилось с Ривой

По информации источника, 21 января Риву госпитализировали из-за жалоб на плохое самоувствие.

22 января легенде итальянского футбола стало лучше и его готовили к операции на сердце, но после 19:00 состояние бывшего футболиста ухудшилось.

Рива за карьеру футболиста был верен "Кальяри", в составе которого провел 15 сезонов и стал чемпионов в рамках чемпионата Италии 1969/1970 гг.

Также Рива в 1968-м году в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы, а в 1970-м они стали финалистами ЧМ. Погибший является лучшим бомбардиром за всю историю национальной команды — 35 голов в 62 матчах.

Воспитанник "Леньяно" стал лучшим бомбардиром в истории "Кальяри", забив за них 207 голов.

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