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Помер російський коментатор Василь Уткін

19 березня 2024 18:23
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Агабекян Карен
редактор
Помер російський коментатор Василь Уткін
Російський коментатор та журналіст Василь Уткін. Фото: росЗМІ
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Агабекян Карен
редактор

У Росії повідомили про смерть відомого футбольного коментатора та журналіста Василя Уткіна. Померлому було 52 роки.

Про смерть відомого журналіста повідомили РосЗМІ.

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Смерть Василя Уткіна

Першим інформацію опублікував російський телеканал Матч-ТВ, який після приходу на посаду керівника Тіни Канделакі зробив Уткіна вигнанцем у телевізійній футбольній журналістиці РФ.

"Помер Василь Уткін. Журналісту та коментатору було 52 роки.

Величезна втрата для нашого спорту. Вічна пам'ять", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Уткін не підтримував повномасштабне російське вторгнення в Україну і не раз висловлювався проти війни.

"Гірший день у житті. Рекорд побитий. Здається, з цим рекордом зараз буде як з Овечкіним. Він оновлюватиметься регулярно.
Морок і безсилля. Не думав, що в моєму житті буде такий день", — написав журналіст 24 лютого 2022 року.

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