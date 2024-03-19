Помер російський коментатор Василь Уткін
У Росії повідомили про смерть відомого футбольного коментатора та журналіста Василя Уткіна. Померлому було 52 роки.
Про смерть відомого журналіста повідомили РосЗМІ.
Смерть Василя Уткіна
Першим інформацію опублікував російський телеканал Матч-ТВ, який після приходу на посаду керівника Тіни Канделакі зробив Уткіна вигнанцем у телевізійній футбольній журналістиці РФ.
"Помер Василь Уткін. Журналісту та коментатору було 52 роки.
Величезна втрата для нашого спорту. Вічна пам'ять", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що Уткін не підтримував повномасштабне російське вторгнення в Україну і не раз висловлювався проти війни.
"Гірший день у житті. Рекорд побитий. Здається, з цим рекордом зараз буде як з Овечкіним. Він оновлюватиметься регулярно.
Морок і безсилля. Не думав, що в моєму житті буде такий день", — написав журналіст 24 лютого 2022 року.
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