Умер российский комментатор Василий Уткин

Российский комментатор и журналист Василий Уткин. Фото: росСМИ

В России сообщили о смерти известного футбольного комментатора и журналиста Василия Уткина. Умершему было 52 года.

О смерти известного журналиста сообщили росСМИ.

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Смерть Василия Уткина

Первым информацию опубликовал российский телеканал Матч-ТВ, который после прихода на должность руководителя Тины Канделаки сделал Уткина изгнанником в телевизионной футбольной журналистике РФ.

"Умер Василий Уткин. Журналисту и комментатору было 52 года.

Огромная потеря для нашего спорта. Вечная память", — говорится в сообщении.

Отметим, что Уткин не поддерживал полномасштабное российское вторжение в Украину и не единожды высказывался против войны.

"Худший день в жизни. Рекорд побит. Кажется, с этим рекордом сейчас будет как с Овечкиным. Он будет обновляться регулярно.



Мрак и бессилие. Не думал, что в моей жизни будет такой день", – написал журналист 24 февраля 2022 года.

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