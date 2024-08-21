Пономарьов розкритикував Рух після поразки від ЛНЗ

Тренер Віталій Пономарьов під час матчу. Фото: УНІАН

Львівський "Рух" невпевнено розпочав сезон 2024/2025 в українській Прем'єр-лізі. Головний тренер команди Віталій Пономарьов пояснив причину поразки у другому турі національної першості.

Пономарьов вважає, що його підопічним не вистачає досвіду для демонстрації стабільних результатів, повідомляє офіційний сайт "Руху".

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У першому турі УПЛ цього сезону "Рух" обіграв на виїзді "Оболонь" з рахунком 4:0. Але вже у наступному матчі львівська команда програла у гостях ЛНЗ із рахунком 1:3. Віталій Пономарьов вважає, що цей результат демонструє реальні можливості його підопічних.

Футболісти "Руху" перед матчем. Фото: УНІАН

Причина поразки "Руху"

Пономарьов підтвердив, що перед його командою стоїть завдання перемагати у кожному поєдинку. Склад "Руху" складається здебільшого з молодих гравців, багато з яких є вихованцями львівського клубу. Вони поки що не в змозі демонструвати свою найкращу гру в кожному матчі.

"Якщо говорити про єврокубки, то сьогодні ми не готові до них. Для цього потрібно мати два рівноцінні склади, щоб проводити якісну ротацію", — пояснив Пономарьов.

Тренер додав, що багато українських клубів, які виходять у єврокубки, стикаються з такою ж проблемою.

У наступному матчі "Рух" зіграє вдома із луганською "Зорею". Матч пройде у неділю, 25 серпня.

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