Пономарев раскритиковал Рух после поражения от ЛНЗ

Пономарев считает, что Рух не готов выступать в еврокубках — детали
Львовский "Рух" неуверенно начал сезон 2024/2025 в украинской Премьер-лиге. Главный тренер команды Виталий Пономарев объяснил причину поражению во втором туре национального первенства.
Пономарев считает, что его подопечным не хватает опыта для демонстрации стабильных результатов, сообщает официальный сайт "Руха".
В первом же туре УПЛ нынешнего сезона "Рух" обыграл на выезде "Оболонь" со счетом 4:0. Но уже в следующем матче львовская команда проиграла в гостях ЛНЗ со счетом 1:3. Виталий Пономарев считает, что этот результат демонстрирует реальные возможности его подопечных.
Причина поражения "Руха"
Пономарев подтвердил, что перед его командой стоит задача побеждать в каждом поединке. Состав "Руха" состоит в основном из молодых игроков, многие из которых являются воспитанниками львовского клуба. Они пока не в состоянии демонстрировать свою лучшую игру в каждом матче.
"Если говорить о еврокубках, то на сегодняшний день мы не готовы к ним. Для этого нужно иметь два равноценных состава, чтобы проводить качественную ротацию", — объяснил Пономарев.
Тренер добавил, что многие украинские клубы, которые выходят в еврокубки, сталкиваются с такой же проблемой.
В следующем матче "Рух" сыграет дома с луганской "Зарей". Матч пройдет в воскресенье, 25 августа.
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