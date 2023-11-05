Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Популярний блогер Логан Пол виграв чемпіонський титул в WWE arrow

Популярний блогер Логан Пол виграв чемпіонський титул в WWE

5 листопада 2023 14:05
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Популярний блогер Логан Пол виграв чемпіонський титул в WWE
Блогер, рестлер та боксер Логан Пол. Фото: WWE
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Популярний американський відеоблогер Логан Пол знову виступив у рестлінгу. Раніше зірка YouTube також проявив себе у боксі.

Логан провів постановочну бій у WWE, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Зазначимо, що раніше WWE та UFC стали частиною однієї компанії. Тому не варто дивуватися, якщо Логан розпочне кар'єру у MMA.

Логан Пол виграв титул

У Саудівській Аравії відбулося шоу WWE Crown Jewel, яке транслювалося за системою платних трансляцій.

В одній із сутичок виступив популярний відеоблогер Логан Пол. Він виграв у ветерана-лучадора Рея Містеріо та став новим чемпіоном США.

Зазначимо, що на шоу чемпіон WWE Роман Рейнс за допомогою самоанців захистив титул, здолавши "ЛА Найта".

Також на шоу Crown Jewel у WWE повернувся 16-разовий чемпіон WWE Джон Сіна, який поступився Соло Сікоа. Зазначимо, що Сіна останніми роками більше уваги приділяє своїй кінокар'єрі у Голлівуді.

Додамо, що раніше Логан Пол проводив виставкові бої у боксі проти блогера KSI, легенди боксу Флойда Мейвезера та бійця ММА Ділона Деніса.

Нагадаємо, Мудрик раптово може змінити "Челсі" на інший топклуб.

Мілевський уперше після госпіталізації вийшов на зв'язок та звернувся до вболівальників.

Шацьких прокоментував мрію Алієва стати тренером "Динамо"

Гол Михайла Мудрика отримав визнання в Англії.

Шовковський очолив київське "Динамо" — на яких умовах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі