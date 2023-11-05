Популярний блогер Логан Пол виграв чемпіонський титул в WWE

Блогер, рестлер та боксер Логан Пол. Фото: WWE

Популярний американський відеоблогер Логан Пол знову виступив у рестлінгу. Раніше зірка YouTube також проявив себе у боксі.

Логан провів постановочну бій у WWE, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що раніше WWE та UFC стали частиною однієї компанії. Тому не варто дивуватися, якщо Логан розпочне кар'єру у MMA.

Логан Пол виграв титул

У Саудівській Аравії відбулося шоу WWE Crown Jewel, яке транслювалося за системою платних трансляцій.

В одній із сутичок виступив популярний відеоблогер Логан Пол. Він виграв у ветерана-лучадора Рея Містеріо та став новим чемпіоном США.

Зазначимо, що на шоу чемпіон WWE Роман Рейнс за допомогою самоанців захистив титул, здолавши "ЛА Найта".

Також на шоу Crown Jewel у WWE повернувся 16-разовий чемпіон WWE Джон Сіна, який поступився Соло Сікоа. Зазначимо, що Сіна останніми роками більше уваги приділяє своїй кінокар'єрі у Голлівуді.

Додамо, що раніше Логан Пол проводив виставкові бої у боксі проти блогера KSI, легенди боксу Флойда Мейвезера та бійця ММА Ділона Деніса.

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