Популярный блогер Логан Пол выиграл чемпионский титул в WWE
Популярный американский видеоблогер Логан Пол снова выступил в рестлинге. Ранее звезда YouTube также проявил себя в боксе.
Логан провел постановочную схватку в WWE, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что ранее WWE и UFC стали частью одной компании. Поэтому не стоит удивляться, если Логан начнет карьеру в MMA.
Логан Пол выиграл титул
В Саудовской Аравии состоялось шоу WWE Crown Jewel, которое транслировалось по системе платных трансляций.
В одной из схваток выступил популярный видеоблогер Логан Пол. Он выиграл у ветерана-лучадора Рэя Мистерио и стал новым чемпионом США.
Отметим, что на шоу чемпион WWE Роман Рейнс с помощью самоанцев защитил титул, одолев "ЛА Найта".
Также на шоу Crown Jewel в WWE вернулся 16-кратный чемпион WWE Джон Сина, который уступил Соло Сикоа. Отметим, что Сина в последние годы больше внимания уделяет своей кинокарьере в Голливуде.
Добавим, что ранее Логан Пол проводил выставочные бои в боксе против блогера KSI, легенды бокса Флойда Мейвезера и бойца ММА Дилона Дэниса.
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