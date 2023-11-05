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Популярный блогер Логан Пол выиграл чемпионский титул в WWE

5 ноября 2023 14:05
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Агабекян Карен
редактор
Популярный блогер Логан Пол выиграл чемпионский титул в WWE
Блогер, рестлер и боксер Логан Пол. Фото: WWE
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Популярный американский видеоблогер Логан Пол снова выступил в рестлинге. Ранее звезда YouTube также проявил себя в боксе.

Логан провел постановочную схватку в WWE, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что ранее WWE и UFC стали частью одной компании. Поэтому не стоит удивляться, если Логан начнет карьеру в MMA.

Логан Пол выиграл титул

В Саудовской Аравии состоялось шоу WWE Crown Jewel, которое транслировалось по системе платных трансляций.

В одной из схваток выступил популярный видеоблогер Логан Пол. Он выиграл у ветерана-лучадора Рэя Мистерио и стал новым чемпионом США.

Отметим, что на шоу чемпион WWE Роман Рейнс с помощью самоанцев защитил титул, одолев "ЛА Найта".

Также на шоу Crown Jewel в WWE вернулся 16-кратный чемпион WWE Джон Сина, который уступил Соло Сикоа. Отметим, что Сина в последние годы больше внимания уделяет своей кинокарьере в Голливуде.

Добавим, что ранее Логан Пол проводил выставочные бои в боксе против блогера KSI, легенды бокса Флойда Мейвезера и бойца ММА Дилона Дэниса.

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