Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Португалія в доданий час вирвала вольову перемогу над Чехією — відео arrow

Португалія в доданий час вирвала вольову перемогу над Чехією — відео

19 червня 2024 06:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Португалія з Роналду обіграла Чехію на Євро-2024 завдяки голу на 92-й хвилині
Футболісти збірної Португалії святкують переможний гол. Фото: x.com/EURO2024/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпіонаті Європи-2024 завершилися всі матчі першого туру групового етапу. В останній грі збірна Португалії зіграла проти Чехії.

Португальці виграли матч з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Матч Португалія — Чехія

Португалія з перших хвилин матчу контролювала м’яч, але захисні редути Чехії не дозволяли їм створити багато моментів. Можна згадати епізод на 31-й хвилині, коли Фернандеш шикарним пасом віддав м’яч у штрафний майданчик на Роналду, який з вигідної позиції не зміг обіграти голкіпера.

Цікавіше гра почалася розвиватись після великої перерви. На 62-й хвилині чехи несподівано відкрили рахунок. Цоуфал відіграв на Провода й той потужним ударом забив у верхній кут воріт.

Шість хвилин пройшло після голу чехів й португальці зрівняли рахунок. Вітінья закинув м’яч на дальню стійку, Мендеш скинув головою в центр, де Станек вибив "кулю" в Гранача, а від того вона залетіла в ворота — автогол.

Матч йшов до нічиєї, але на другій доданій хвилині Португалія забила переможний м’яч. Консейсан після виходу на заміну вдало підібрав м'яч після прострілу з лівого флангу та з кількох метрів "розстріляв" ворота — 2:1.

Після першого туру в групі F лідирують Португалія та Туреччина — у обох по одній перемозі. Програли їм Чехія та Грузія.

Португалія — Чехія 2:1

Голи: Гранач (аг), 69, Консейсан, 92 — Провод, 62

Португалія: Кошта — Далот (Інасіу, 63), Пепе, Діаш — Канселу (Нету, 90), Сілва, Фернандеш, Вітінья (Консейсан, 91), Мендеш (Семеду, 90) — Роналду, Леау (Жота, 64)

Чехія: Станек — Холеш (Хори, 90), Гранач, Крейчі — Цоуфал, Шульц (Шевчик, 80), Соучек, Провод (Барак, 79), Доудера — Кухта (Хитіл, 60), Шик (Лінгр, 61)

Попередження: Леау, Консейсан — Шик

Нагадаємо, "Бенфіка" змінила ціну на Трубіна та збирається продати українця.

Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії. 

Поразка України від Румунії подарувала багато цікавих мемів — фото. 

Футболісти збірної України виставили Реброва з роздягальні після поразки від Румунії. 

Зінченко визначився з новим клубом — "Арсенал" готує трансфер.

Кріштіану Роналду
футбол
Євро-2024 по футболу
Чехія
Збірна Португалії з футболу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту