Португалія з Роналду обіграла Чехію на Євро-2024 завдяки голу на 92-й хвилині

Футболісти збірної Португалії святкують переможний гол. Фото: x.com/EURO2024/

На чемпіонаті Європи-2024 завершилися всі матчі першого туру групового етапу. В останній грі збірна Португалії зіграла проти Чехії.

Португальці виграли матч з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Португалія — Чехія

Португалія з перших хвилин матчу контролювала м’яч, але захисні редути Чехії не дозволяли їм створити багато моментів. Можна згадати епізод на 31-й хвилині, коли Фернандеш шикарним пасом віддав м’яч у штрафний майданчик на Роналду, який з вигідної позиції не зміг обіграти голкіпера.

Цікавіше гра почалася розвиватись після великої перерви. На 62-й хвилині чехи несподівано відкрили рахунок. Цоуфал відіграв на Провода й той потужним ударом забив у верхній кут воріт.

Шість хвилин пройшло після голу чехів й португальці зрівняли рахунок. Вітінья закинув м’яч на дальню стійку, Мендеш скинув головою в центр, де Станек вибив "кулю" в Гранача, а від того вона залетіла в ворота — автогол.

Матч йшов до нічиєї, але на другій доданій хвилині Португалія забила переможний м’яч. Консейсан після виходу на заміну вдало підібрав м'яч після прострілу з лівого флангу та з кількох метрів "розстріляв" ворота — 2:1.

Після першого туру в групі F лідирують Португалія та Туреччина — у обох по одній перемозі. Програли їм Чехія та Грузія.

Португалія — Чехія 2:1

Голи: Гранач (аг), 69, Консейсан, 92 — Провод, 62

Португалія: Кошта — Далот (Інасіу, 63), Пепе, Діаш — Канселу (Нету, 90), Сілва, Фернандеш, Вітінья (Консейсан, 91), Мендеш (Семеду, 90) — Роналду, Леау (Жота, 64)

Чехія: Станек — Холеш (Хори, 90), Гранач, Крейчі — Цоуфал, Шульц (Шевчик, 80), Соучек, Провод (Барак, 79), Доудера — Кухта (Хитіл, 60), Шик (Лінгр, 61)

Попередження: Леау, Консейсан — Шик

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