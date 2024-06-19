Португалия с Роналду обыграла Чехию на Евро-2024 благодаря голу на 92-й минуте

Футболисты сборной Португалии отмечают победный гол. Фото: x.com/EURO2024/

На чемпионате Европы-2024 завершились все матчи первого тура группового этапа. В последней игре сборная Португалии сыграла против Чехии.

Португальцы выиграли матч со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Португалия — Чехия.

Португалия с первых минут матча контролировала мяч, но защитные редуты Чехии не позволяли им создать много моментов. Можно вспомнить эпизод на 31-й минуте, когда Фернандеш шикарным пасом отдал мяч в штрафную на Роналду, который с выгодной позиции не смог обыграть голкипера.

Интереснее игра начала развиваться после большого перерыва. На 62-й минуте чехи неожиданно открыли счет. Цоуфал отыграл на Провода и тот сильным ударом забил в верхний угол ворот.

Шесть минут прошло после гола чехов и португальцы сравняли счет. Витинья забросил мяч на дальнюю штангу, Мендеш сбросил головой в центр, где Станек выбил "шар" у Гранача, а от него он залетел в ворота — автогол.

Матч шел к ничьей, но на второй добавленной минуте Португалия забила победный мяч. Консейсан после выхода на замену удачно подобрал мяч после прострела с левого фланга и из нескольких метров "расстрелял" ворота — 2:1.

После первого тура в группе F лидируют Португалия и Турция — у обоих по одной победе. Проиграли им Чехия и Грузия.

Португалия — Чехия 2:1

Голы: Гранач (аг), 69, Консейсан, 92 - Провод, 62

Португалия: Стоимость — Далот (Инасиу, 63), Пепе, Диаш — Канселлу (Нету, 90), Силва, Фернандеш, Витинья (Консейсан, 91), Мендеш (Семеду, 90) — Роналду, Леау (Жота, 64)

Чехия: Станек — Холеш (Хоры, 90), Гранач, Крейчи — Цоуфал, Шульц (Шевчик, 80), Соучек, Провод (Барак, 79), Доудера — Кухта (Хитил, 60), Шик (Лингр, 61)

Предупреждения: Леау, Консейсан — Шик

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