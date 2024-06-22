Португалія обіграла Туреччину на Євро-2024 і вийшла до 1/8 фіналу

Кріштіану Роналду замість удару віддав пас на порожні ворота Бруно Фернандешу. Фото: x.com/EURO2024

У другому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 Португалія зіграла проти Туреччини. У переможців Євро-2016 із перших хвилин вийшов на поле Кріштіану Роналду.

Португальцям вдалося перемогти з рахунком 3:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Португалії вдалося забити перший м'яч на 21 хвилині. У ході позиційної атаки Мендеш із лівого флангу штрафного прострілив у центр, де Бернарду Сілва точно пробив під ближню штангу.

Подвоїли рахунок португальці за сім хвилин зусиллями турецького захисника та воротаря. Після невдалої атаки португальців Акаїдін не дивлячись віддав пас на воротаря. М'яч пролетів повз голкіпера і влетів у ворота. Це найкурйозніший автогол на цьому чемпіонаті Європи.

Рахунок розгромним на початку другого тайму зробив Бруно Фернандеш. Після пасу з глибини Кріштіану Роналду вийшов на побачення з голкіпером і міг спокійно забивати. Проте легендарний форвард віддав пас на Фернандеша, який пробив у порожні ворота.

Завдяки перемозі Португалія стала другою збірною на Євро-2024, яка забезпечила собі вихід до 1/8 фіналу. Раніше цього досягла команда Німеччини.

Туреччина — Португалія — 0:3

Голи: Б. Сілва, 21, Акаїдін, 29 (авт.), Фернандеш, 56

Туреччина: Байиндір — Челік, Акаїдін (Демірал, 76), Бардакджі, Кадіоглу — Чалханоглу, Айхан (Юксек, 58) — Акгюн (Гюлер, 69), Кекчю (Язиджі, 46), Актюркоглу (Йилдиз, Йлдиз, Йлдиз, Йлдиз, Йлдиз).

Головний тренер: Вінченцо Монтелла.

Португалія: Кошта — Канселу (Семеду, 69), Діаш, Пепе (А. Сілва, 83), Мендеш — Вітінья (Ж. Невеш, 88), Пальінья (Р. Невеш, 46), Фернандеш — Б. Сілва, Роналду, Леау (Нету, 46).

Головний тренер Роберто Мартінес.

Попередження: Бардакджі, Акаїдін, Челік — Леау, Пальінья.

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