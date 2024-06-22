Португалия обыграла Турцию на Евро-2024 и вышла в 1/8 финала

Криштиану Роналду вместо удара отдал пас на пустые ворота Бруно Фернандешу. Фото: x.com/EURO2024

Во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2024 Португалия сыграла против Турции. У победителей Евро-2016 с первых минут вышел на поле Криштиану Роналду.

Португальцам удалось победить со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Португалии удалось забить первый мяч на 21-й минуте. В ходе позиционной атаки Мендеш с левого фланга штрафной прострелил в центр, где Бернарду Силва точно пробил под ближнюю штангу.

Удвоили счет португальцы через семь минут усилиями турецкого защитника и вратаря. После неудачной атаки португальцев Акаидин не глядя отдал пас на вратаря. Мяч пролетел мимо голкипера и влетел в ворота. Это самый курьезный автогол на текущем чемпионате Европы.

Счет разгромным в начале второго тайма сделал Бруну Фернандеш. После паса из глубины Криштиану Роналду вышел на свидание с голкипером и мог спокойно забивать. Однако легендарный форвард отдал пас на Фернандеша, который пробил в пустые ворота.

Благодаря победе Португалия стала второй сборной на Евро-2024, обеспечившей себе выход в 1/8 финала. Ранее этого достигла команда Германии.

Турция — Португалия 0:3

Голы: Б. Силва, 21, Акаидин, 29 (авт.), Фернандеш, 56

Турция: Байындир — Челик, Акаидин (Демирал, 76), Бардакджи, Кадиоглу — Чалханоглу, Айхан (Юксек, 58) — Акгюн (Гюлер, 69), Кекчю (Языджи, 46), Актюркоглу (Йылдыз, 58) — Йылмаз.

Главный тренер: Винченцо Монтелла.

Португалия: Кошта — Канселу (Семеду, 69), Диаш, Пепе (А. Силва, 83), Мендеш — Витинья (Ж. Невеш, 88), Пальинья (Р. Невеш, 46), Фернандеш — Б. Силва, Роналду, Леау (Нету, 46).

Главный тренер: Роберто Мартинес.

Предупреждения: Бардакджи, Акаидин, Челик — Леау, Пальинья.

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