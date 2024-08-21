Олександр Поворознюк потрапив у ДТП перед матчем Інгульця

Олександр Поворознюк під час матчу. Фото: УНІАН

Президент футбольного клубу "Інгулець" із Петрове Кіровоградської області Олександр Поворознюк потрапив у ДТП. Він прямував на матч своєї команди, яка протистояла ФК "Пробій" у першому раунді Кубка України.

Поворознюк поділився подробицями інциденту на своєму Telegram-каналі.

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У середу, 21 серпня, "Інгулець" грав на виїзді матч першого раунду Кубка України. Суперником команди, яка виграла Перший дивізіон минулого сезону, став скромний "Пробій". В основний та додатковий час команди зіграли внічию з рахунком 2:2, по пенальті "Інгулець" поступився з рахунком 2:4.

Кадри автоаварії. Фото: t.me/povoroznuko/

ДТП із Поворознюком

Президент "Інгульця" поспішав на матч своєї команди та не впорався з керуванням автомобілем за 10 км до місця призначення. Поворознюк їхав до міста Городенка Івано-Франківської області. Його занесло на дорозі, внаслідок чого машину відкинуло на узбіччя.

Окрім самого Поворознюка, ніхто в цій ДТП не постраждав. Президент футбольного клубу отримав досить серйозні травми, але йому надали допомогу лікарі, після чого бізнесмен поїхав не до лікарні, а на стадіон.

Пізніше сам Поворознюк написав, що з ним усе гаразд, і попросив не хвилюватися про його здоров'я.

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