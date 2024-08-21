Александр Поворознюк попал в ДТП перед матчем Ингульца

Александр Поворознюк во время матча. Фото: УНИАН

Президент футбольного клуба "Ингулец" из Петрово Кировоградской области Александр Поворознюк попал в ДТП. Он направлялся на матч своей команды, которая противостояла ФК "Пробий" в первом раунде Кубка Украины.

Поворознюк поделился подробностями произошедшего инцидента на своем Telegram-канале.

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В среду, 21 августа, "Ингулец" играл на выезде матч первого раунда Кубка Украины. Соперником команды, которая выиграла Первый дивизион в прошлом сезоне, стал скромный "Пробий". В основное и дополнительное время команды сыграли вничью со счетом 2:2, по пенальти "Ингулец" проиграл со счетом 2:4.

Кадры автоаварии. Фото: t.me/povoroznuko/

ДТП с Поворознюком

Президент "Ингульца" спешил на матч своей команды и не справился с управлением автомобилем за 10 км до места назначения. Поворознюк ехал в город Городенко Ивано-Франковской области. Его занесло на дороге, в результате чего машину отбросило на обочину.

Помимо самого Поворознюка, никто в этом ДТП не пострадал. Президент футбольного клуба получил достаточно серьезные травмы, но ему оказались помощь врачи, после чего бизнесмен поехал не в больницу, а на стадион.

Позже сам Поворознюк написал, что с ним все хорошо и попросил не волноваться о его здоровье.

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