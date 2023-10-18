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Поворознюк розповів, чому перестав давати резонансні інтерв'ю

18 жовтня 2023 15:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Поворознюк розповів, чому перестав давати резонансні інтерв'ю
Олександр Поворознюк під час інтерв'ю. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк розповів про свою медіаактивність. Він прокоментував гіпотези про власне "зникнення", які почали з'являтися в пресі.

Поворознюк спростував чутки про втечу за кордон в інтерв'ю власному YouTube-каналу.

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Останнім часом президент футбольного "Інгульця" Олександр Поворознюк практично перестав коментувати події, що відбуваються в Україні та у футболі. Деякі журналісти навіть припустили, що він вирішив дистанціюватися від медіапростору чи навіть виїхати за кордон.

Олександр Поворознюк
Олександр Поворознюк відповідає на запитання. Скриншот YouTube

Поворознюк розповів про своє "зникнення"

Проте сам Олександр Поворознюк відверто посміявся з цих чуток. Він охоче додав ще кілька гіпотез щодо того, що могло б статися з ним.

"За кордон тікав, і в комі був. Де я ще був? У мене є право легального виїзду за кордон. Сенс мені тікати, щось робити? Це все вигаданий фейк, на якому хтось хотів попіаритися. Де був? У запої, у реанімації", — розповів Олександр Поворознюк.

Президент "Інгульця" запевнив, що регулярно дивиться усі матчі свого клубу. Він контролює професіоналізм та віддачу футболістів команди та стежить за тим, щоб вони демонстрували максимум своїх можливостей.

"Дивлюся, хто там викладається в матчах, а хто ні. У людини або є характер, або його немає. На одного крикнеш, а він "розвісить соплі" і все, його можна міняти. А другий побіжить доводити, на що він здатний. Ось такі гравці мені потрібні", — додав Олександр Поворознюк.

За підсумками 12 турів у Першій лізі "Інгулець" йде на першому місці у турнірній таблиці групи "В".

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