Поворознюк рассказал, почему перестал давать резонансные интервью

Александр Поворознюк во время интервью. Скриншот YouTube

Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк рассказал о своей медиа активности. Он прокомментировал гипотезы о собственной "пропаже", которые начали появляться в прессе.

Поворознюк опроверг слухи о бегстве за границу в интервью собственному YouTube-каналу.

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В последнее время президент футбольного "Ингульца" Александр Поворознюк практически перестал комментировать события, которые происходят в Украине и в футболе. Некоторые журналисты даже предположили, что он решил дистанцироваться от медиапространства или даже уехать за границу.

Александр Поворознюк отвечает на вопросы. Скриншот YouTube

Поворознюк рассказал о своем "исчезновении"

Однако сам Александр Поворознюк откровенно посмеялся над этими слухами. Он охотно добавил еще несколько гипотез относительно того, что могло бы с ним произойти.

"За границу убегал, и в коме был. Где я еще был? У меня есть право легального выезда за границу. Смысл мне убегать, что-то делать? Это все придуманный фейк, на котором кто-то хотел попиариться. Где я еще был? В запое, в реанимации", — рассказал Александр Поворознюк.

Президент "Ингульца" заверил, что регулярно смотрит все матчи своего клуба. Он контролирует профессионализм и отдачу футболистов команды и следит за тем, чтобы они демонстрировали максимум своих возможностей.

"Смотрю, кто там выкладывается в матчах, а кто нет. У человека либо есть характер, либо его нет. На одного крикнешь, а он "развесит сопли" и все, его можно менять. А второй побежит доказывать, на что он способен. Вот такие игроки мне нужны", — добавил Александр Поворознюк.

По итогам 12 туров в Первой лиге "Ингулец" идет на первом месте в турнирной таблице группы "В".

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