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Поворознюк відступив з принципами та готовий зберегти Інгулець в УПЛ

10 вересня 2024 01:03
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Інгулець залишиться в УПЛ після рішення команди та ультиматуму ліги
Олександр Поворознюк. Фото: скріншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Вирішення проблемного питання за участю "Інгульця" в УПЛ підходить до своєї розв'язки. Клуб все ж таки залишиться в лізі і піде на пропозицію клубів.

Про це повідомив канал "ТаТоТаке".

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Олександр Поворознюк. Фото: скріншот

У "Інгульці" все вирішила команда

За інформацією джерела, у Петровому пройшли збори футболістів та тренерського складу "Інгульця".

На зборах вирішувалося питання про майбутнє команди, якій в УПЛ поставили ультиматум: або вони грають матч із "Чорноморцем" в Одесі або Кривому Розі на запасному стадіоні, або знімають "Інгульець".

Гравці повідомили, що президент клубу Поворознюк погодився грати на гостьовому чи резервному стадіоні у Кривому Розі, щоб підготувати всю легальну документальну базу для експлуатації нової арени до старту другої частини сезону в УПЛ.

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футбол УПЛ Олександр Поворознюк Інгулець

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